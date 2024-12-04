IFAB перепишет правила футбола из-за Артеты
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) перепишет правила футбола из-за главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
Инцидент, привлекший внимание IFAB, случился во время проигранного "Арсеналом" матча Лиги Чемпионов против "Интера" в начале ноября (1:0).
Тогда Артета вмешался в игру, забрав мяч до того, как снаряд вышел за боковую линию поля. Румынский рефери Иштван Ковач показал Микелю только "горчичник", хотя правила обязывали его предъявить карточку красного цвета.
Ранее в этом году Карлос Корберан из "Вест Бромвича" и Дерек Макиннес из "Килмарнока" были удалены при похожих обстоятельствах.
По информации ESPN, инцидент с Артетой и ошибка Ковача обсуждались на встрече IFAB в минувший понедельник, и теперь организация собирается сделать так, чтобы подобное больше не повторилось.
IFAB, устанавливающий правила игры в футбол, считает, что тренер заслуживает только желтой карточки, если его единственное намерение при подобном вмешательстве — поскорее возобновить игру.
Так называемое "правило Артеты" будет выставлено на голосование на ежегодной встрече IFAB 1 марта. При одобрении нововведение вступит в силу следующим летом, в преддверии сезона 2025/26.
04.12.2024 00:05
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Во они там сидят штаны протирают
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Ротета...
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"правило Артеты"
Прикольно, оставил след в футболе))
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Наказать ротету по всей строгости!
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