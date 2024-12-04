IFAB перепишет правила футбола из-за Артеты

Микель Артета Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) перепишет правила футбола из-за главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Инцидент, привлекший внимание IFAB, случился во время проигранного "Арсеналом" матча Лиги Чемпионов против "Интера" в начале ноября (1:0).

Тогда Артета вмешался в игру, забрав мяч до того, как снаряд вышел за боковую линию поля. Румынский рефери Иштван Ковач показал Микелю только "горчичник", хотя правила обязывали его предъявить карточку красного цвета.

Ранее в этом году Карлос Корберан из "Вест Бромвича" и Дерек Макиннес из "Килмарнока" были удалены при похожих обстоятельствах.

По информации ESPN, инцидент с Артетой и ошибка Ковача обсуждались на встрече IFAB в минувший понедельник, и теперь организация собирается сделать так, чтобы подобное больше не повторилось.

IFAB, устанавливающий правила игры в футбол, считает, что тренер заслуживает только желтой карточки, если его единственное намерение при подобном вмешательстве — поскорее возобновить игру.

Так называемое "правило Артеты" будет выставлено на голосование на ежегодной встрече IFAB 1 марта. При одобрении нововведение вступит в силу следующим летом, в преддверии сезона 2025/26.


Метки IFAB, Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2024 00:05

Количество просмотров Просмотров: 996

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 04.12.2024 00:58 # closer
    Во они там сидят штаны протирают

    (ответить)

  2. portovym-poker 04.12.2024 00:42 # portovym-poker
    Ротета...

    (ответить)

  3. gunars 04.12.2024 00:40 # gunars
    "правило Артеты"

    Прикольно, оставил след в футболе))

    (ответить)

  4. electric 04.12.2024 00:28 # electric
    Наказать ротету по всей строгости!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: