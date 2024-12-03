Артета призвал не списывать "Сити" со счетов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил, что нельзя вычеркивать "Манчестер Сити" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "Сити" проиграл лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" со счетом 4:0, оформив свое четвертое подряд поражение в чемпионате и увеличив свой отрыв от первой строчки до 11 очков.



Однако Артета убежден, что команда Хосепа Гвардиолы способна быстро преобразиться и выдать победную серию.



"Речь о команде, которая обладает способностью изменить эту ситуацию и начать побеждать, побеждать, побеждать. Не сбрасывайте их со счетов, потому что вы знаете каким мастерством и каким тренером они обладают".



"Сезон все еще находится на ранней стадии, и любая команда, способная одержать пять-шесть побед подряд, будет в гонке".



"Хотя это тяжело, и вы каждую неделю видите, что командам сложно продолжать побеждать. Думаю, возможно всякое", — цитирует Артету The Independent.