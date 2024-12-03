Артета призвал не списывать "Сити" со счетов
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил, что нельзя вычеркивать "Манчестер Сити" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.
В минувший уикенд "Сити" проиграл лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" со счетом 4:0, оформив свое четвертое подряд поражение в чемпионате и увеличив свой отрыв от первой строчки до 11 очков.
Однако Артета убежден, что команда Хосепа Гвардиолы способна быстро преобразиться и выдать победную серию.
"Речь о команде, которая обладает способностью изменить эту ситуацию и начать побеждать, побеждать, побеждать. Не сбрасывайте их со счетов, потому что вы знаете каким мастерством и каким тренером они обладают".
"Сезон все еще находится на ранней стадии, и любая команда, способная одержать пять-шесть побед подряд, будет в гонке".
"Хотя это тяжело, и вы каждую неделю видите, что командам сложно продолжать побеждать. Думаю, возможно всякое", — цитирует Артету The Independent.
03.12.2024 23:00
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блять, что вы пишите в каждой новости, какие 4-0? может пора немного заняться обычным фактчекингом? вас никто не просит смотреть матчи по 90 минут, просто загугли инфу, даже переводить уже не нужно ) абсолютно не профессиональный сервис, но зато рекламы понадобавляли на каждом квадратном миллиметре
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