Артета призвал не списывать "Сити" со счетов

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил, что нельзя вычеркивать "Манчестер Сити" из числа претендентов на титул Премьер-Лиги.

В минувший уикенд "Сити" проиграл лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" со счетом 4:0, оформив свое четвертое подряд поражение в чемпионате и увеличив свой отрыв от первой строчки до 11 очков.

Однако Артета убежден, что команда Хосепа Гвардиолы способна быстро преобразиться и выдать победную серию.

"Речь о команде, которая обладает способностью изменить эту ситуацию и начать побеждать, побеждать, побеждать. Не сбрасывайте их со счетов, потому что вы знаете каким мастерством и каким тренером они обладают".

"Сезон все еще находится на ранней стадии, и любая команда, способная одержать пять-шесть побед подряд, будет в гонке".

"Хотя это тяжело, и вы каждую неделю видите, что командам сложно продолжать побеждать. Думаю, возможно всякое", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2024 23:00

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  1. ilyagala7 04.12.2024 00:00 # ilyagala7
    блять, что вы пишите в каждой новости, какие 4-0? может пора немного заняться обычным фактчекингом? вас никто не просит смотреть матчи по 90 минут, просто загугли инфу, даже переводить уже не нужно ) абсолютно не профессиональный сервис, но зато рекламы понадобавляли на каждом квадратном миллиметре

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