"Реал" хочет Трента только бесплатно

Испанский "Реал" не будет пытаться заполучить Трента Александер-Арнольда в январе и хочет правого защитника "Ливерпуля" только бесплатно.

В предыдущие недели ходили слухи о том, что из-за обилия травм, включая своего основного правого защитника Дани Карвахаля, "Реал" может ускорить свои планы по приглашению Александер-Арнольда.



Чтобы заполучить Трента в зимнее трансферное окно, "Реалу" пришлось бы договариваться с "Ливерпулем" о компенсации, пуская даже это была бы сниженная сумма ввиду истекающего контракта игрока.



Однако The Telegraph в эксклюзивном материале утверждает, что "Реал" не будет тратиться на Александер-Арнольда в зимнее окно, планируя подписать 26-летнего англичанина в конце сезона свободным агентом.



"Реал" уже с января сможет свободно вести переговоры с Александер-Арнольдом и даже заключить предварительный контракт.



В Мадриде надеются, что дружба Александер-Арнольда со своим партнером по сборной Англии и полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом станет ключевым фактором в решении Трента перебраться в Ла Лиогу.