Мареска предсказывает эру доминирования "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда может стать доминирующей силой в английском футболе.

В данный момент "Челси" продолжает уверенно держаться в топ-4 Премьер-Лиги, однако Мареска раз за разом говорит, что его команда не претендует на титул.



На самом деле Мареска вовсе не принижает амбиции "Челси". Энцо чувствует, что "синим" нужно еще несколько лет, чтобы окрепнуть и стать действительно грозной силой.



"Мы не в чемпионской гонке. Мы не в гонке, по моему мнению".



"Я сказал владельцам и спортивным директорам во время нашей первой встречи, что благодаря возрасту, благодаря качеству состава "Челси" в следующие 5-10 лет станет одной из команд или командой, которая будет доминировать в английском футболе".



"Это то, что я сказал клубу во время нашей первой встречи. Кто бы ни бы тренером, в следующие 5-10 лет — благодаря возрасту и составу — вы сможете доминировать в английском футболе, и я по-прежнему так думаю".



"Что касается цели, то они не просили меня о какой-либо цели — лишь попытаться создать что-нибудь важное на последующие годы. Думаю, мы движемся в правильном направлении".



"Моя персональная цель? Знаю, вам сложно в это поверить, но я не сосредоточен на конце сезона, на следующем сезоне, потому что это оторвано от реальности", — цитирует Мареску BBC.