Слот пошутил насчет исключения "Сити" из Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот пошутил насчет возможного исключения "Манчестер Сити" из Премьер-Лиги.

После победы 2:0 над "Сити" в минувшее воскресенье нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что это, наверное, был его последний матч против "горожан", учитывая истекающий в конце сезона контракт.



Вопрос с будущим Салаха стоит очень остро для "Ливерпуля", однако на своей пресс-конференции во вторник Слот попытался свести это к шутке, вспомнив о выдвинутых в адрес "Сити" 115 обвинениях в нарушении правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



"Возможно, Мо знает больше о 115 нарушениях, поэтому он не ожидает, что они ("Сити") будут в Премьер-Лиге в следующем сезоне!"



"Нет, лично я ожидаю, что они будут в Премьер-Лиге. Мой ответ — скучный. Это не то место, чтобы обсуждать контракт Мо. Возможно, я и так сказал слишком много, только что пошутив".



"Это, наверное, попадет в заголовки, но я повторюсь: это была шутка", — цитирует Слота talkSPORT.