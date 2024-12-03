Аль-Хелаифи опроверг слухи насчет Салаха

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал правду насчет слухов об интересе своего клуба к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Накануне издание ESPN сообщило, что Аль-Хелаифи лично договаривается с агентом Реми Аббасом, представляющим интересы Салаха.



Будучи зарубежным клубом, ПСЖ уже с января может заключить предварительный контракт с Салахом, чтобы в конце сезона подписать Мохамеда свободным агентом.



Однако Аль-Хелаифи уверяет, что ПСЖ не только не контактировал с лагерем Салаха, но и вообще не интересуется 32-летним египтянином.



"Это неправда. Он — великолепный и удивительный игрок, но мы никогда не рассматривали его, если честно. Нам известно, что каждый клуб был бы счастлив обладать им, но этот слух насчет нас просто не является правдой", — цитирует Аль-Хелаифи Sky Sport Germany.