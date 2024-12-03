Мареска подтвердил, что Фофана и Джеймс пропустят недели

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что защитники Весле Фофана и Рис Джеймс пропустят несколько недель с травмами.

Фофана был вынужденно заменен около часовой отметки в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье (3:0), получив травму задней поверхности бедра.



Аналогичное повреждение полторы недели назад на тренировке получил Джеймс, и обоим игрокам потребуются недели на восстановление.



"К сожалению, у нас плохие новости насчет Фофана. У него проблема с задней поверхностью бедра, и обычно такие вещи требую три, четыре или пять недель. В данный момент это означает, что мы потеряли его на 10-12 матчей".



"Это большая потеря для нас, учитывая то, как он играл, но у нас есть другие игроки, и мы постараемся найти решение. Это большая потеря, потому что он был великолепен, но случившееся — это, к сожалению, норма при таком количестве матче. К счастью, это его первая травма в этом сезоне, и мы найдем решение".



"Насчет Джеймса у нас нет новостей в данный момент. Нам нужно немного подождать, и мы надеемся на новости завтра".



"Но ясно, что он пропустит несколько недель. Состояние Джеймса улучшается, но ему потребуются недели, чтобы вернуться", — цитирует Мареску The Independent.