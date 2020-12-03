"Юнайтед" включил Раума в шорт-лист из левых защитников

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Давида Раума из "РБ Лейпциг" для укрепления позиции левого защитника.

Приступив к исполнению обязанностей главного тренера "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце, Рубен Аморим обнаружил, что на тот момент основной левый защитник Люк Шоу и его дублер Тирелл Маласиа не сыграли ни минуты в этом сезоне.



Поэтому "Юнайтед" сделал одним из своих приоритетов приглашение левого защитника, способного сыграть левого вингбека в соответствии с тактической схемой Аморима.



По информации Sky Sport Germany, одним из рассматриваемых "Юнайтед" вариантов является Раум, интерес к которому "красные дьяволы" проявляли еще минувшим летом.



Боссы "Юнайтед" считают, что Раум, который имеет в Лейпциге контракт до 2027 года, отлично бы подошел для игровой модели Аморима.



Интересы 26-летнего игрока сборной Германии, который в данный момент отсутствует с травмой лодыжки, представляет агентство ROOF, имеющее превосходные связки с Премьер-Лигой.