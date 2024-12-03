FA недовольна надписью на капитанской повязке Гехи
У защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи возникли неприятности с FA из-за демонстрации религиозной надписи на капитанской повязке.
Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен кампанией "Радужные шнурки". С помощью этого команды высшего английского дивизиона выражают свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам и выступают против всех видов дискриминации.
Выводя своих партнеров по "Пэлас" на матч против "Ньюкасла" в субботу, Гехи надел капитанскую повязку радужного цвета, добавив от себя надпись "Я люблю Иисуса".
Подобное рода религиозное послание — как и любое политическое — противоречит правилам Ассоциации и в теории может привести к санкциям в отношении игрока.
Однако в этот раз, утверждает The Independent, FA решила не открывать дисциплинарное дело и не выдвигать обвинений в адрес христианина Гехи, ограничившись предупреждением.
Добавим, Сэм Морси из "Ипсвича" стал единственным в Премьер-Лиге капитаном, который вообще отказался от радужной повязки. Свое решение он обосновал религиозными соображениями.
03.12.2024 16:00
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Последние комментарии:
Чел просто намекнул, что он сам гей, потому что любит мужика, то есть, Иисуса.
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Ясно-понятно
мусульманину можно не надевать эту тряпку из-за своих убеждений
а христианину нельзя проявлять свои убеждения
при этом радужная повязка не политическое послание, лол
лицемерное левачье
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Куда катится этот ебаный мир) Теперь уже нужно скрывать любовь к Богу. Я атеист, но, как по мне, верующие лучше чем пидарасы)
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а с чего они решили, что это религиозное послание? Гехи вообще может заявить, что он имел в виду, например, Хесуса Наваса, и тогда вообще лгбтшники не придерутся.
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долбаеб. Теперь пусть днище машины постоянно проверяет на предмет наличия подарков от муслимов
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Воспитанник великого Челси
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Молодцы ребята, которые стойко выдерживают натиск этих бесов! Поддерживаю!
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