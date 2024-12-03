FA недовольна надписью на капитанской повязке Гехи

У защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи возникли неприятности с FA из-за демонстрации религиозной надписи на капитанской повязке.

Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен кампанией "Радужные шнурки". С помощью этого команды высшего английского дивизиона выражают свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам и выступают против всех видов дискриминации.



Выводя своих партнеров по "Пэлас" на матч против "Ньюкасла" в субботу, Гехи надел капитанскую повязку радужного цвета, добавив от себя надпись "Я люблю Иисуса".



Подобное рода религиозное послание — как и любое политическое — противоречит правилам Ассоциации и в теории может привести к санкциям в отношении игрока.



Однако в этот раз, утверждает The Independent, FA решила не открывать дисциплинарное дело и не выдвигать обвинений в адрес христианина Гехи, ограничившись предупреждением.



Добавим, Сэм Морси из "Ипсвича" стал единственным в Премьер-Лиге капитаном, который вообще отказался от радужной повязки. Свое решение он обосновал религиозными соображениями.