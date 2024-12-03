FA недовольна надписью на капитанской повязке Гехи

Марк Гехи У защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи возникли неприятности с FA из-за демонстрации религиозной надписи на капитанской повязке.

Минувший уикенд в Премьер-Лиге был отмечен кампанией "Радужные шнурки". С помощью этого команды высшего английского дивизиона выражают свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам и выступают против всех видов дискриминации.

Выводя своих партнеров по "Пэлас" на матч против "Ньюкасла" в субботу, Гехи надел капитанскую повязку радужного цвета, добавив от себя надпись "Я люблю Иисуса".

Подобное рода религиозное послание — как и любое политическое — противоречит правилам Ассоциации и в теории может привести к санкциям в отношении игрока.

Однако в этот раз, утверждает The Independent, FA решила не открывать дисциплинарное дело и не выдвигать обвинений в адрес христианина Гехи, ограничившись предупреждением.

Добавим, Сэм Морси из "Ипсвича" стал единственным в Премьер-Лиге капитаном, который вообще отказался от радужной повязки. Свое решение он обосновал религиозными соображениями.


Метки FA, Гехи, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2024 16:00

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  1. ilovemanutd 03.12.2024 17:04 # ilovemanutd
    Чел просто намекнул, что он сам гей, потому что любит мужика, то есть, Иисуса.

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  2. sir-alexferguson 03.12.2024 16:46 # sir-alexferguson
    Ясно-понятно
    мусульманину можно не надевать эту тряпку из-за своих убеждений
    а христианину нельзя проявлять свои убеждения

    при этом радужная повязка не политическое послание, лол

    лицемерное левачье

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  3. redwhitegun 03.12.2024 16:34 # redwhitegun
    Куда катится этот ебаный мир) Теперь уже нужно скрывать любовь к Богу. Я атеист, но, как по мне, верующие лучше чем пидарасы)

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  4. danilych89 03.12.2024 16:28 # danilych89
    а с чего они решили, что это религиозное послание? Гехи вообще может заявить, что он имел в виду, например, Хесуса Наваса, и тогда вообще лгбтшники не придерутся.

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  5. farot 03.12.2024 16:10 # farot
    долбаеб. Теперь пусть днище машины постоянно проверяет на предмет наличия подарков от муслимов

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  6. meshuggah 03.12.2024 16:06 # meshuggah
    Воспитанник великого Челси

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  7. ifos 03.12.2024 16:03 # ifos
    Молодцы ребята, которые стойко выдерживают натиск этих бесов! Поддерживаю!

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