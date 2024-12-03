Ван Нистелрой был потрясен уровнем интереса к нему

Рууд Ван Нистелрой Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой признался, что был потрясен уровнем интереса к его персоне.

Перед тем, как возглавить "Лестер", Ван Нистелрой отработал четыре матча в качестве временного тренера "Манчестер Юнайтед".

В этот короткий период Ван Нистелрой одержал три победы, что произвело впечатление на другие клубы.

"Должен сказать, у меня были предложения и возможности. Это хорошо, когда они у тебя есть, и ты можешь отнестись критически, выбирая новое место работы".

"Я был слегка потрясен уровнем интереса и вариантами, которые внезапно были предложены мне".

"Я вступил в переговоры с "Лестером", потому что я пообщался с другими людьми и понял, что это отличная возможность узнать друг друга получше".

"Между нами возникло хорошее ощущение, и это было хорошей причиной, чтобы начать совместную работу", — цитирует Ван Нистелроя BBC.


Метки Ван Нистелрой, Лестер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2024 15:00

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  1. hachidlo 03.12.2024 15:25 # hachidlo
    Эт он ещё на фупел не заходил. Здесь престарелый, армянский пидр, известный как шерстяная бабуся, мечтает отдаться и получить голландский штурвал в свой лицевой писсуар.

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