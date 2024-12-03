Ван Нистелрой был потрясен уровнем интереса к нему

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой признался, что был потрясен уровнем интереса к его персоне.

Перед тем, как возглавить "Лестер", Ван Нистелрой отработал четыре матча в качестве временного тренера "Манчестер Юнайтед".



В этот короткий период Ван Нистелрой одержал три победы, что произвело впечатление на другие клубы.



"Должен сказать, у меня были предложения и возможности. Это хорошо, когда они у тебя есть, и ты можешь отнестись критически, выбирая новое место работы".



"Я был слегка потрясен уровнем интереса и вариантами, которые внезапно были предложены мне".



"Я вступил в переговоры с "Лестером", потому что я пообщался с другими людьми и понял, что это отличная возможность узнать друг друга получше".



"Между нами возникло хорошее ощущение, и это было хорошей причиной, чтобы начать совместную работу", — цитирует Ван Нистелроя BBC.