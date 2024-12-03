Ширер: "Ливерпуль" будет очень сложно остановить"

Алан Ширер Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что конкурентам по Премьер-Лиге будет очень сложно предотвратить чемпионство "Ливерпуля".

Благодаря победе 2:0 над "Манчестер Сити" накануне "Ливерпуль" увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков.

В данный момент Ширер не видит слабых мест у "Ливерпуля". По мнению Алана, с такой глубиной состава от команды Арне Слота едва ли можно ждать спада в результатах.

"Пока что "красные" выступают почти безупречно в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Они выглядят грозно во всех отношениях. Как и многие люди, я сомневался, сможет ли Слот продолжить дело Юргена Клоппа, когда он прибыл летом, но пока что он производит чрезвычайно сильное впечатление, и уже ясно, что его команду будет очень сложно остановить".

"Ливерпуль" был очень надежен в обороне, а также хорошо организованным (против "Сити"). У них были травмы в обороне — Ибраима Конате и Конор Брэдли оба отсутствовали, травмировавшись против "Реала", но такое впечатление, что это не имело значения".

"Это касается любой линии в команде. Они с конца октября играют без Алиссона, одного из лучших голкиперов в мире, и никто не упоминает его отсутствие из-за формы Кувина Келлехера. Такая глубина состава говорит о том, что Слот обладает вариантами и способностью использовать ротацию игроков, особенно в полузащите", — пишет Ширер в своей колонке для BBC.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2024 14:00

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  1. tigerpool 03.12.2024 14:50 # tigerpool
    Такая глубина состава говорит о том, что Слот обладает вариантами и способностью использовать ротацию игроков

    Источник: http://fapl.ru/posts/111581/?c=1

    Но все же невозможно представить ротацию Ван Дайка или Салаха, даже Гравенберха. Но если с Салахом и Грава есть хоть какие-то варианты, то заменить ВВД просто невозможно прямо сейчас.

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  2. xxa 03.12.2024 14:26 # xxa
    Очень адекватное мнение !!! Уважуха мужику !!!

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