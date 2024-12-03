Ширер: "Ливерпуль" будет очень сложно остановить"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что конкурентам по Премьер-Лиге будет очень сложно предотвратить чемпионство "Ливерпуля".

Благодаря победе 2:0 над "Манчестер Сити" накануне "Ливерпуль" увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков.



В данный момент Ширер не видит слабых мест у "Ливерпуля". По мнению Алана, с такой глубиной состава от команды Арне Слота едва ли можно ждать спада в результатах.



"Пока что "красные" выступают почти безупречно в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Они выглядят грозно во всех отношениях. Как и многие люди, я сомневался, сможет ли Слот продолжить дело Юргена Клоппа, когда он прибыл летом, но пока что он производит чрезвычайно сильное впечатление, и уже ясно, что его команду будет очень сложно остановить".



"Ливерпуль" был очень надежен в обороне, а также хорошо организованным (против "Сити"). У них были травмы в обороне — Ибраима Конате и Конор Брэдли оба отсутствовали, травмировавшись против "Реала", но такое впечатление, что это не имело значения".



"Это касается любой линии в команде. Они с конца октября играют без Алиссона, одного из лучших голкиперов в мире, и никто не упоминает его отсутствие из-за формы Кувина Келлехера. Такая глубина состава говорит о том, что Слот обладает вариантами и способностью использовать ротацию игроков, особенно в полузащите", — пишет Ширер в своей колонке для BBC.