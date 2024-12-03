Уолкер: "Будем сражаться до самого конца"

Капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пообещал, что его команда не опустит руки в свете последних неудач и будет сражаться до самого конца.

В данный момент "Сити" не знает побед уже семь матчей кряду во всех соревнованиях, включая шесть поражений.



"Сити" отпустил лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль" уже на 11 очков, однако 34-летний Уолкер не готов выбросить белый флаг.



"Мы выигрывали титулы в последних матчах сезона, и мы творили историю, набирая рекордные 100 очков за кампанию, сражаясь до самого последнего свистка".



"Раз за разом мы показывали, что можем принять брошенный нам вызов, и мы сделаем это снова. Обещаю вам, мы будем сражаться до самого конца".



"Мы знаем, что в последнее время наша игра не соответствовала ожидаемым стандартам, и это было тяжело".



"Но прежде мы уже преодолевали подобные испытания вместе, и мы преодолеем и это. Важно, чтобы все мы в клубе оставались сплоченными на протяжении этого тяжелого периода".



"Ваша поддержка в хорошие времена или в плохие моменты значит все для нас", — цитирует Уолкера BBC.