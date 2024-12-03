Ван Нистелрой: "Мне было больно уходить из МЮ"

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой признался, что ему было больно уходить из "Манчестер Юнайтед".

Ван Нистелрой получил приглашение из "Лестера" почти сразу после того, как провел четыре матча в качестве временного тренера "Юнайтед".



Ван Нистелрой открыто говорил, что хочет войти в штаб нового рулевого "Юнайтед" Рубена Аморима, но тот отказался от услуг 48-летнего голландца.



Ван Нистелрой был расстроен расставанием с "Юнайтед", однако никакой обиды на Аморима не держит.



"В момент, когда я взялся за временную работу, я сказал, что я здесь, чтобы помогать "Юнайтед" и чтобы остаться для помощи "Юнайтед", и я действительно имел это ввиду. Поэтому я был расстроен, очень расстроен, мне было больно уходить".



"В конце концов я смирился с этим, потому что я понимаю нового главного тренера. Я достаточно давно в футболе, и я сам был главным тренером. Поэтому я понимаю".



"Я поговорил с Рубеом об этом, и то был приятный разговор. Разговор мужчины с мужчиной, человека с человеком, тренера с тренером. Тот разговор очень помог мне двигаться дальше и сразу погрузиться в переговоры о новых возможностях, что, конечно, подбодрило меня", — цитирует Ван Нистелроя BBC.