Аморим хочет, чтобы Диалло заключил новый контракт с МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет, чтобы вингер Амад Диалло заключил новый контракт с клубом.

Действующий контракт Диалло истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" по-прежнему принадлежит опция продления на 12 месяцев, однако в клубе предпочли бы сразу заключить новую сделку с Амадом.



Как сообщает The Telegraph, решение вопроса с будущим Диалло является приоритетной задачей для "Юнайтед", и в ближайшие недели клуб будет вести переговоры с Амадом.



Сам Аморим успел провести только три матча во главе с "Юнайтед", но уже оценил игру Диалло и решил, что хочет видеть 22-летнего ивуарийца центральной фигурой в своих планах на будущее.



Добавим, свою опцию продления "Юнайтед" может использовать только до наступления января. Если "красные дьяволы" этого не сделают и не согласуют новый контракт, Диалло станет свободным агентом следующим летом.