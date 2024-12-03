Аморим хочет, чтобы Диалло заключил новый контракт с МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет, чтобы вингер Амад Диалло заключил новый контракт с клубом.
Действующий контракт Диалло истекает в конце этого сезона. "Юнайтед" по-прежнему принадлежит опция продления на 12 месяцев, однако в клубе предпочли бы сразу заключить новую сделку с Амадом.
Как сообщает The Telegraph, решение вопроса с будущим Диалло является приоритетной задачей для "Юнайтед", и в ближайшие недели клуб будет вести переговоры с Амадом.
Сам Аморим успел провести только три матча во главе с "Юнайтед", но уже оценил игру Диалло и решил, что хочет видеть 22-летнего ивуарийца центральной фигурой в своих планах на будущее.
Добавим, свою опцию продления "Юнайтед" может использовать только до наступления января. Если "красные дьяволы" этого не сделают и не согласуют новый контракт, Диалло станет свободным агентом следующим летом.
03.12.2024 10:00
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