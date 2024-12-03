"Юнайтед" ищет нового голкипера

"Манчестер Юнайтед" находится в поисках нового голкипера, но не в качестве замены для своего первого номера Андре Онана.

Онана был одним из лучших игроков "Юнайтед" на старте этого сезона, и в клубе очень довольны игрой 28-летнего камерунца.



Боссы "Юнайтед" вполне довольны и Алтаем Байындыром, дублером Онана, но одновременно чувствуют, что 26-летний турок может уйти ради регулярной игры в футбол.



У "Юнайтед" есть еще третий голкипер в лице Тома Хитона, однако тому весной исполнится 39 лет. Вдобавок контракт ветерана истекает в конце сезона.



Поэтому, как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" бороздит трансферный рынок в поисках игрока, который сможет одновременно заменить и Байындыра, и Хитона, надежно страхуя Онана, когда тот недоступен или нуждается в отдыхе.