"Юнайтед" начал переговоры о покупке Дьекереша

"Манчестер Юнайтед" инициировал переговоры о покупке нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша следующим летом.

Готовясь сменить Лиссабон на Манчестер, главный тренер Рубен Аморим заранее пообещал, что не будет покупать никого из игроков "Спортинга" в январе.



Однако "Юнайтед" все равно стремится как можно раньше согласовать трансфер Дьекереша, который выдающимся образом проводит этот сезон, забив 21 гол за "Спортинг" в португальском первенстве и Лиге Чемпионов.



По информации Sky Sport Germany, "Юнайтед" начал предметные переговоры о переходе 26-летнего шведа по окончании этого сезона.



В последние дни свой интерес к Дьекерешу активизировал и "Манчестер Сити", который уже договорился о переходе из "Спортинга" спортивного директора Угу Виана. Виана приступит к работе на "Этихад" только в конце сезона, но уже прикладывает усилия, чтобы "горожане" смогли заполучить Виктора.