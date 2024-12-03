"Юнайтед" начал переговоры о покупке Дьекереша
"Манчестер Юнайтед" инициировал переговоры о покупке нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша следующим летом.
Готовясь сменить Лиссабон на Манчестер, главный тренер Рубен Аморим заранее пообещал, что не будет покупать никого из игроков "Спортинга" в январе.
Однако "Юнайтед" все равно стремится как можно раньше согласовать трансфер Дьекереша, который выдающимся образом проводит этот сезон, забив 21 гол за "Спортинг" в португальском первенстве и Лиге Чемпионов.
По информации Sky Sport Germany, "Юнайтед" начал предметные переговоры о переходе 26-летнего шведа по окончании этого сезона.
В последние дни свой интерес к Дьекерешу активизировал и "Манчестер Сити", который уже договорился о переходе из "Спортинга" спортивного директора Угу Виана. Виана приступит к работе на "Этихад" только в конце сезона, но уже прикладывает усилия, чтобы "горожане" смогли заполучить Виктора.
03.12.2024 08:00
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Братики, привет!
Разводка века будет, второй Антони. Если посмотреть статистику этого Дьекереша, он замыкает хорошо. Спортинг 100% будет его продавать, так как он наклепал голов, а в следующем сезоне без Аморина может стать Хуйлондом №2.
У МЮ есть готовые нападающие + купили Зеркезе. Опять на те же грабли наступят, если купят.
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В Сити он зачем, вместе с Холландом он играть не будет, это Альварес мог на разных позициях играть.
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