"Вест Хэм" обдумывает приглашение Консейсау на место Лопетеги

Сержиу Консейсау "Вест Хэм" рассматривает Сержиу Консейсау на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги.

Еще пару недель назад появилась информация, что матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Арсенала" могут стать определяющими для Лопетеги.

Подопечные Лопетеги одержали победу 0:2 в гостях у "Ньюкасла", но в минувший уикенд были разгромлены на своем поле "Арсеналом" (2:5), все пять голов пропустив уже в первом тайме.

Поэтому Лопетеги остается под огромным давлением, и в двух следующих матчах — против "Лестера" и "Вулверхэмптона" — будущее Хулена снова будет на кону.

По информации The Guardian, "Вест Хэм" уже задумывается о возможных заменах для Лопетеги, еще с минувшего лета интересуясь Консейсау.

Консейсау находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Порту", с которым лишь в апреле продлил контракт до 2028 года.

Под руководством 50-летнего португальца "Порту" завоевал три титула своей лиги, а в 2021 году достиг 1/4 финала Кубка Англии.

Также со стороны "Вест Хэма" существует интерес к Массимилиано Аллегри, Грэму Поттеру, Кристофу Гальтье, Эдину Терзичу, Касперу Юльманну, Роджеру Шмидту и Себастьяну Хенессу.


Метки Вест Хэм, Консейсау, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2024 07:00

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