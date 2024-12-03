"Вест Хэм" обдумывает приглашение Консейсау на место Лопетеги

"Вест Хэм" рассматривает Сержиу Консейсау на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги.

Еще пару недель назад появилась информация, что матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Арсенала" могут стать определяющими для Лопетеги.



Подопечные Лопетеги одержали победу 0:2 в гостях у "Ньюкасла", но в минувший уикенд были разгромлены на своем поле "Арсеналом" (2:5), все пять голов пропустив уже в первом тайме.



Поэтому Лопетеги остается под огромным давлением, и в двух следующих матчах — против "Лестера" и "Вулверхэмптона" — будущее Хулена снова будет на кону.



По информации The Guardian, "Вест Хэм" уже задумывается о возможных заменах для Лопетеги, еще с минувшего лета интересуясь Консейсау.



Консейсау находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Порту", с которым лишь в апреле продлил контракт до 2028 года.



Под руководством 50-летнего португальца "Порту" завоевал три титула своей лиги, а в 2021 году достиг 1/4 финала Кубка Англии.



Также со стороны "Вест Хэма" существует интерес к Массимилиано Аллегри, Грэму Поттеру, Кристофу Гальтье, Эдину Терзичу, Касперу Юльманну, Роджеру Шмидту и Себастьяну Хенессу.