Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" и упрочил свое лидерство, "Челси" все больше похож на конкурента "Арсенала", а матч "Вулверхэмптон" — "Борнмут" установил сразу два рекорда Премьер-Лиги. Об этом и не только — в традиционных итогах тура.





"Ливерпуль" похож на себя образца чемпионского сезона



"Ливерпуль" конца 2024 года напоминает команду образца конца 2019 года, которая в итоге завоевала первый за 30 лет титул чемпиона Англии. Тогда домашняя победа над "Манчестер Сити" со счетом 3:1 позволила команде Юргена Клоппа оторваться на восемь очков от второго места и на девять от "Сити". В 2024 году "красные" на девять очков выше второго места и на 11 выше "Сити".



В "Ливерпуле" до сих пор играют восемь игроков из того состава, и если при Арне Слоте футбол стал более размеренным, то воскресный потенциальный нокаутирующий удар был нанесен в хэви-металлической манере команды Клоппа. "Я знал, что Юрген оставил команду в очень хорошем состоянии", — сказал дипломатичный голландец после матча.



"Ливерпуль" мог и должен был побеждать с крупным счетом, но даже при 1:0 по ходу матча у команды Слота было тотальное преимущество, и победный для мерсисайдцев результат матча под сомнение действиями "Сити" не ставился. Это была очень уверенная победа "на классе", что еще больше огорчает Хосепа Гвардиолу в свете продолжающейся серии поражений в Премьер-Лиге.



Гвардиола услышал песню об увольнении



В то время как Слот наслаждается своим первым сезоном в Премьер-Лиге, Хосеп Гвардиола подвергся кричалке "ты будешь уволен наутро", что является еще одним ритуалом для любого менеджера Премьер-Лиги.



Даже сэр Алекс Фергюсон подвергся этому в октябре 2005 года, когда "Мидлсбро" разгромил его "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 — поражение, которое стало причиной ухода Роя Кина. Фергюсон выкарабкался из этой ямы, одержав победу над "Челси" Жозе Моуриньо со счетом 1:0.



Гвардиола надеялся на подобное на "Энфилде", но его потрепанная команда, похоже, не способна выпустить на волю псов войны. На "Энфилде" "Манчестер Сити" был бездарен, а ошибки в обороне, допущенные в последние недели, были очевидны. "Если я не захочу этого давления, я уйду в отставку, вернусь домой, и у меня не будет этого груза на плечах", — сказал Гвардиола перед матчем. Нужна ли жертва в стиле Кина? Кевин Де Брюйне, кажется, похож на ветерана, с которым пора расстаться.



"Арсенал" победил в дерби "мастеров стандартов"



Культ специалиста по игре на выходах из ворот набирает обороты. Один из известных тренеров Премьер-Лиги по угловым и штрафным ударам недавно был замечен за раздачей автографов у стадиона. В матче с "Вест Хэмом" внимание привлек "блиц" Николя Жове, которым "Арсенал" открыл счет в матче и повторил этот прием в первом тайме.



А когда Габриэль Магальяэс пробил по воротам, Пабло Санс, который следит за стандартами "Вест Хэма", выглядел потрясенным. Хотя этот прием в стиле НФЛ впервые демонстрировался на публике, Хуленн Лопетеги сказал, что они с Сансом были полностью готовы. По мнению Лопетеги, гол не должен был состояться ввиду того, как Юрриен Тимбер заблокировал Лукаса Пакету. И было трудно понять, как арбитр VAR пропустил явное нарушение, даже среди кипящей массы тел.



Можно только представить, какой была бы реакция Микеля Артеты, если бы его команда оказалась в роли пропустившей такой гол. Сейчас же "Арсенал" провел сумасшедший тайм и посрамил многих критиков, которые говорят о скучном "Арсенале" Артеты. Впрочем, после перерыва команда Микеля вернулась в свой привычный режим, что было логично и ожидаемо.



Энцо Фернандес наконец-то показал свою ценность



Жизнь становится лучше, когда полузащитник за 106.7 млн. фунтов стерлингов, наконец-то, показывает, что он стоит своих денег. Можно с уверенностью сказать, что Энцо Фернандес не торопился. Аргентинец перешел в "Челси" в январе 2023 года — через месяц после того, как помог своей стране выиграть Чемпионат Мира, и поначалу ему не удавалось оправдать возросшие ожидания.



Серия неудачных выступлений вызвала сомнения в том, что Фернандес подходит для английского футбола. Брови были подняты еще выше, когда в конце прошлого сезона ему сделали операцию по удалению грыжи, и "Челси" заиграл лучше в его отсутствие.



В этой кампании Фернандес также не раз оказывался вне стартового состава, но аргентинец достойно отреагировал на это. Он вернул себе место в старте и забил важный гол в победном матче "Челси" над "Астон Виллой". Он прислушивается к просьбам Энцо Марески, требующего от него больше выходить вперед, а также делает много важных передач.



"Эвертон" совсем не похож на типичную команду Дайча



Потерпев поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0, "Эвертон" предстал в образе команды, совершенно не похожей на то, что можно ждать от коллектива Шона Дайча — небрежность позволила хозяевам слишком часто грабить их.



Ошибались все, в том числе лидер обороны Джеймс Тарковски, упустивший Амада Диалло, что привело ко второму голу Джошуа Зиркзее. Как сказал Дайч: "Мне очень тяжело сегодня, потому что мы атаковали, пытаясь забить первый гол, а затем нарвались на контратаку. Я был очень удивлен, когда мы, проигрывая 1:0, допустили вопиющую ошибку. Я думаю, что в первые 30 минут мы были хороши во всех отношениях. Следующим вызовом будет последний пас или завершение — это самое сложное, что можно изменить. Третий гол — это безумие с нашей точки зрения, и это такой важный гол в Премьер-Лиге".



После матча с "Вулверхэмптоном", в котором нужно побеждать любой ценой, у "Эвертона" сложнейший график: поединки с "Ливерпулем", "Арсеналом", "Челси" и "Манчестер Сити". К тому времени, вполне вероятно, Дайч уже будет уволен — говорят о договоренности новых владельцев с Дэвидом Мойесом, который может стать менеджером "ирисок" до конца сезона.



Эванилсон и Клюйверт вошли в историю



Если хет-трик Джастина Клюйверта с пенальти в ворота вошел в историю, то Эванилсон стал первым человеком, заработавшим три пенальти в одном матче Премьер-Лиги.



"Безумие... Безумие... Безумие", — сказал Гари О'Нил, отвечая на вопрос об защитных действиях своей команды. После четырех матчей без побед и разгрома "Фулхэма" со счетом 4:1 на предыдущей неделе команда вернулась к хаотичной обороне и плохому принятию решений, которые были ей свойственных в начале сезона.



Менеджер выбрал ту же расстановку и тот же подход, который был так успешен в игре с "Фулхэмом". "Если бы игра повторилась, мы бы попробовали что-то другое", — признался он. Возможно, Марио Лемина, игравший здесь на позиции центрального защитника, все-таки не является защитником.



"Сорокам" нужны свежие игроки в атаку



Эдди Хау вправе беспокоиться. Несмотря на то, что менеджер "Ньюкасла" надеется, что травма бедра, полученная Александром Исаком в матче с "Кристал Пэлас", может оказаться несерьезной, отсутствие голов стало главной проблемой для его команды.



Хотя "Ньюкасл" почти смог вырвать победу на "Селхерст Парк", воспользовавшись автоголом Марка Гехи, в атаке они мало что смогли сделать, и за 13 матчей Премьер-Лиги забили всего 14 голов. Возвращение Каллума Уилсона должно помочь, но Хау сказал, что ему, возможно, придется поработать над уверенностью своей команды перед чуэими воротами перед встречей с лидерами, "Ливерпулем", в среду.



"В футболе уверенность очень хрупка, и мы должны защищать ее любой ценой", — сказал он. "Я поддерживаю игроков, потому что мы знаем, что у них есть способности, и мы должны постараться привести их в наилучшую форму. Это всегда непросто, нужно, чтобы они были в форме в одно и то же время, а в этом сезоне у нас этого не было".



Вероятно, "Ньюкаслу" придется выйти зимой на трансферный рынок и усилить атаку, и одним из вариантов, рассматриваемых клубом, является аренда не имеющего регулярной игровой практики в "Челси" Михаила Мудрика. У украинца есть большое желание проявить себя, что он регулярно показывает в Лиге Конференций, но договориться с "Челси" будет непросто — "синие" с большей радостью отдали бы вингера в аренду в клуб за пределами Премьер-Лиге



Максим Загребин, специально для FAPL.ru