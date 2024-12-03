Аморим подтвердил, что Йоро может дебютировать против "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что может устроить дебют защитнику Лени Йоро в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в среду.

Йоро еще не сыграл ни одного официального матча за "Юнайтед" после своего перехода из "Лилля" за 52 миллиона фунтов минувшим летом.



Отсутствие Йоро было вызвано потребовавшей операции травмой стопы, которую 19-летний француз получил в предсезонном матче против как раз "Арсенала".



Йоро еще в октябре вернулся к тренировкам, и у Лени есть шансы выйти на поле "Эмирейтс" в среду вечером.



"Возможно, Лени Йоро попадет в заявку. Мне кажется, сейчас его дела идут хорошо, его физическая форма становится лучше".



"Он — особенный талант, с которым поначалу мы должны обращаться осторожно. У нас было не так много тренировок вместе. Он тренировался с небольшой группой игроков".



"Он — действительно быстрый, современный защитник. Он будет хорош, когда мы захотим использовать высокий прессинг и когда он будет оставаться один на один против нападающего, что часто происходит в этой лиге. Он может справиться с этим. Он очень хорошо обращается с мячом, поэтому я очень взволнован".



"Мы должны быть осторожны, мы должны контролировать нагрузку и минуты поначалу, но я очень взволнован от того, что увижу игру Лени Йоро", — цитирует Аморима BBC.