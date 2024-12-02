Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
В понедельник состоялась жеребьевка 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии. В борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители Премьер-Лиги и Чемпионшипа.
Центральным матчем 3-го раунда, безусловно, можно назвать противостояние "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", действующего обладателя трофея.
При этом "Ливерпулю" и "Челси" достались "Аккрингтон Стэнли" и "Моркам", соответственно, из Лиги Два, а "Манчестер Сити" — принадлежащий легендам "Юнайтед" по "Классу 92" "Солфорд", также из четвертого дивизиона.
"Тоттенхэму" предстоит навестить "Тамворт", который не входит в систему профессиональных английских лиг.
Матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 11-12 января.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии
Саутгемптон — Суонси
Арсенал — Манчестер Юнайтед
Эксетер — Оксфорд
Лейтон Ориент — Дерби
Рединг — Бернли
Астон Вилла — Вест Хэм
Норвич — Брайтон
Манчестер Сити — Солфорд
Миллуолл — Дагенем энд Редбридж
Ливерпуль — Аккрингтон Стэнли
Бристоль Сити — Вулверхэмптон
Престон — Чарльтон
Челси — Моркам
Мидлсбро — Блэкберн
Борнмут — Вест Бромвич
Мансфилд — Уиган
Тамворт — Тоттенхэм
Халл — Донкастер
Сандерленд — Стоук
Лестер — КПР
Брентфорд — Плимут
Ковентри — Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл — Бромли
Эвертон — Питерборо
Уикомб — Портсмут
Бирмингем — Линкольн
Лидс — Харрогит
Ноттингем Форест — Лутон
Шеффилд Юнайтед — Кардифф
Ипсвич — Бристоль Роверс
Фулхэм — Уотфорд
Кристал Пэлас — Стокпорт
02.12.2024 23:00
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Последние комментарии:
мунайтед сразу вылетает
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..не могли вытащить кого-нибудь попроще для начала)
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