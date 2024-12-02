В понедельник состоялась жеребьевка 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии. В борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители Премьер-Лиги и Чемпионшипа.

Центральным матчем 3-го раунда, безусловно, можно назвать противостояние "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", действующего обладателя трофея.



При этом "Ливерпулю" и "Челси" достались "Аккрингтон Стэнли" и "Моркам", соответственно, из Лиги Два, а "Манчестер Сити" — принадлежащий легендам "Юнайтед" по "Классу 92" "Солфорд", также из четвертого дивизиона.



"Тоттенхэму" предстоит навестить "Тамворт", который не входит в систему профессиональных английских лиг.



Матчи 3-го раунда Кубка Англии будут сыграны в уикенд 11-12 января.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Англии



Саутгемптон — Суонси

Арсенал — Манчестер Юнайтед

Эксетер — Оксфорд

Лейтон Ориент — Дерби

Рединг — Бернли

Астон Вилла — Вест Хэм

Норвич — Брайтон

Манчестер Сити — Солфорд

Миллуолл — Дагенем энд Редбридж

Ливерпуль — Аккрингтон Стэнли

Бристоль Сити — Вулверхэмптон

Престон — Чарльтон

Челси — Моркам

Мидлсбро — Блэкберн

Борнмут — Вест Бромвич

Мансфилд — Уиган

Тамворт — Тоттенхэм

Халл — Донкастер

Сандерленд — Стоук

Лестер — КПР

Брентфорд — Плимут

Ковентри — Шеффилд Уэнсдей

Ньюкасл — Бромли

Эвертон — Питерборо

Уикомб — Портсмут

Бирмингем — Линкольн

Лидс — Харрогит

Ноттингем Форест — Лутон

Шеффилд Юнайтед — Кардифф

Ипсвич — Бристоль Роверс

Фулхэм — Уотфорд

Кристал Пэлас — Стокпорт