Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи лично договаривается о переходе нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в клуб Лиги 1.

Еще накануне во французской прессе появились слухи, что ПСЖ надеется подписать Салаха свободным агентом в конце сезона, когда истекает контракт Мохамеда с "Ливерпулем".



На протяжении понедельника выходила противоречивая информация насчет этой истории. Например, издание The Athletic отрицает какой-либо контакт между ПСЖ и Салахом.



Также появились спекуляции о том, что агент 32-летнего египтянина Реми Аббас просто решил устроить этот информационный вброс, чтобы заставить "Ливерпуль" предложить его клиенту новый контракт на более выгодных условиях.



Однако ESPN настаивает, что ПСЖ и Салах действительно контактируют. Аль-Хелаифи лично пытается заманить Мохамеда в Париж, разговаривая с Аббасом.



ПСЖ готов предложить Салаху не только роскошные в финансовом плане условия, но и возможность продолжать выступать на высочайшем уровне в Европе, чего Мохамед был бы лишен, согласившись на переезд в Саудовскую Аравию или МЛС.



Уточняется, что ПСЖ готов поманить Салха зарплатой в районе 400,000 фунтов в неделю и внушительным бонусов за переход.