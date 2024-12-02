Салах готов продлить контракт с "Ливерпулем" на один год

Нападающий Мохамед Салах согласился бы продлить свой контракт с "Ливерпулем" на следующий сезон.

Как известно, действующий контракт Салаха истекает в конце этого сезона, и на руках у Мохамеда нет предложения от "Ливерпуля" о новой сделке.



Вопреки слухам, Салах не вступал в переговоры с какими-либо другими клубами, включая ПСЖ, однако 32-летний египтянин разочарован медлительностью "Ливерпуля", сообщает The Athletic.



Приоритетом Салаха остается продление своего пребывания в "Ливерпуле", однако Мохамед хочет, чтобы новая сделка отражала его статус и уровень игры в этом сезоне.



Салах забил 13 голов в 20 матчах за "Ливерпуль" в этом сезоне с учетом всех соревнований, что помогает "красным" лидировать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Если "Ливерпуль" не сможет предложить Салаху соответствующий его ожиданиям новый контракт, Мохамед может согласиться на продление своего действующего соглашения на 12 месяцев — до лета 2025.



Салах уже является самым высокооплачиваемым игроком команды Арне Слота. Благодаря бонусам Мохамед получает значительно больше своей базовой зарплаты в 350,000 фунтов в неделю.