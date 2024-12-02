Гвардиола: "Мы перезагрузимся и начнем с нуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна "начать с нуля" после четвертого подряд поражения в Премьер-Лиге.

Накануне "Сити" уступил "Ливерпулю" со счетом 2:0, продлив свою серию без побед до семи матчей кряду во всех соревнованиях, включая шесть поражений.



Гвардиола чувствует, что теперь его команде нужно перезагрузиться и начать с чистого листа. Хосеп хочет поддержать своих игроков в столь сложной ситуации.



"Я поздравляю их ("Ливерпуль"), а мы перезагрузимся и начнем с нуля. Мы перезагрузимся и постараемся начать хорошую серию. Мы принимаем реальность, и важно восстановиться после такого. Я хочу, чтобы команды вернулась на свой уровень, игроки вернулись на свой уровень".



"Я очень полагаюсь на этих игроков. Я знаю, что они делают, оказавшись в таком положении. Давайте посмотрим, что случится в конце сезона. У меня есть ощущение, что мы можем чего-нибудь добиться. Вы можете сказать, что я заблуждаюсь, но я чувствую это".



"Прежде моя жизнь была лучше. Я бы сказал, что даже вкус вина был лучше. Но я практичен, и я невероятно честен с собой. Мне повезло пережить то, что я пережил, и сейчас я не нахожусь в депрессии".



"Когда я был в беде, мои мама и папа никогда не бросали меня, они всегда меня поддерживали, и сейчас у меня есть это же ощущение в клубе, я хочу быть рядом с этими игроками".



"Мы не думали, что можем проиграть матч или два. Проиграть шесть или семь — это много, но что поделать. Нужно это принять", — цитирует Гвардиолу ESPN.