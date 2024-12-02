"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" хотят Абдукодира Хусанова
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" заинтересованы в приобретении центрального защитника французского "Ланса" Абдукодира Хусанова в зимнее трансферное окно.
18 месяцев назад Хусанов прибыл в "Ланс" из белорусского "Энергетик-БГУ" всего за 100,000 евро.
С тех пор 20-летний узбек утвердился основным игроком "Ланса", выходя в стартовом составе на девять из 13 матчей команды Уилла Стилла в этом сезона Лиги 1.
В прессе уже ходят слухи об интересе к Хусанову со стороны ПСЖ, однако The Telegraph утверждает, что "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" надеются перехватить перспективного защитника.
Ожидается, что "Ланс" может попросить свыше 25 млн. фунтов за Хусанова в январе.
02.12.2024 17:00
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Король v-098?
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Молодцы узбеки. В спорте сделали шагают семимильными шагами и давно обошли нас во всём.
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