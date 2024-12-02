"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" хотят Абдукодира Хусанова

Абдукодир Хусанов "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" заинтересованы в приобретении центрального защитника французского "Ланса" Абдукодира Хусанова в зимнее трансферное окно.

18 месяцев назад Хусанов прибыл в "Ланс" из белорусского "Энергетик-БГУ" всего за 100,000 евро.

С тех пор 20-летний узбек утвердился основным игроком "Ланса", выходя в стартовом составе на девять из 13 матчей команды Уилла Стилла в этом сезона Лиги 1.

В прессе уже ходят слухи об интересе к Хусанову со стороны ПСЖ, однако The Telegraph утверждает, что "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" надеются перехватить перспективного защитника.

Ожидается, что "Ланс" может попросить свыше 25 млн. фунтов за Хусанова в январе.


Метки Ланс, Ньюкасл, Тоттенхэм, Хусанов

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2024 17:00

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  1. skydreams 02.12.2024 17:03 # skydreams
    Король v-098?

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  2. chelsea88 02.12.2024 17:01 # chelsea88
    Молодцы узбеки. В спорте сделали шагают семимильными шагами и давно обошли нас во всём.

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