"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" хотят Абдукодира Хусанова

"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" заинтересованы в приобретении центрального защитника французского "Ланса" Абдукодира Хусанова в зимнее трансферное окно.

18 месяцев назад Хусанов прибыл в "Ланс" из белорусского "Энергетик-БГУ" всего за 100,000 евро.



С тех пор 20-летний узбек утвердился основным игроком "Ланса", выходя в стартовом составе на девять из 13 матчей команды Уилла Стилла в этом сезона Лиги 1.



В прессе уже ходят слухи об интересе к Хусанову со стороны ПСЖ, однако The Telegraph утверждает, что "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" надеются перехватить перспективного защитника.



Ожидается, что "Ланс" может попросить свыше 25 млн. фунтов за Хусанова в январе.