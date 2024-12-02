Салах ведет переговоры с ПСЖ
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах действительно вступил в переговоры с французским ПСЖ.
Накануне во французской прессе появились слухи, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи надеется заманить Салаха в Париж свободным агентом следующим летом.
По информации talkSPORT, Салах и "Ливерпуль" ведут переговоры уже продолжительное время, и Мохамед открыт к идее поиграть в Лиге 1.
Учитывая контрактную ситуацию Салаха, 32-летний игрок сборной Египта уже с 1 января сможет заключить предварительное соглашение с ПСЖ.
После победы 0:2 над "Манчестер Сити" накануне Салах честно признался, что истекающий контракт не дает ему покоя. Предварительное соглашение с другим клубом позволило бы Мохамеду освободить свой разум на вторую половину сезона.
Добавим, прежде наиболее вероятным направлением для Салаха, забившего 11 голов и отдавшего семь результативных передач в 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги, считалась Саудовская Аравия.
02.12.2024 16:00
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