Салах ведет переговоры с ПСЖ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах действительно вступил в переговоры с французским ПСЖ.

Накануне во французской прессе появились слухи, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи надеется заманить Салаха в Париж свободным агентом следующим летом.



По информации talkSPORT, Салах и "Ливерпуль" ведут переговоры уже продолжительное время, и Мохамед открыт к идее поиграть в Лиге 1.



Учитывая контрактную ситуацию Салаха, 32-летний игрок сборной Египта уже с 1 января сможет заключить предварительное соглашение с ПСЖ.



После победы 0:2 над "Манчестер Сити" накануне Салах честно признался, что истекающий контракт не дает ему покоя. Предварительное соглашение с другим клубом позволило бы Мохамеду освободить свой разум на вторую половину сезона.



Добавим, прежде наиболее вероятным направлением для Салаха, забившего 11 голов и отдавшего семь результативных передач в 13 матчах этого сезона Премьер-Лиги, считалась Саудовская Аравия.