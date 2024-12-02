Каррагер считает, что "Сити" может не попасть в топ-4

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Манчестер Сити" может окунуться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "Сити" проиграл "Ливерпулю" со счетом 2:0, оформив свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге.



"Сити" находится уже в 11 очках от вершины Премьер-Лиги, и Рэднапп чувствует, что "горожане" будут рисковать остаться без Лиги Чемпионов, если продолжат в том же духе.



"Вообще-то, я думаю, "Манчестер Сити" может быть втянут в борьбу за попадание в топ-4. Я смотрю на "Арсенал" с "Челси" и на то, как они выглядят прямо сейчас, и думаю, что "Манчестер Сити" будет сложно финишировать выше их, если они не выйдут на трансферный рынок в январе".



"Прямо сейчас я могу представить, что "Манчестер Сити" проиграет еще четыре-пять матчей в остатке сезона. В то же время я смотрю, насколько энергичны "Арсенал" с "Челси", и я думаю, "Сити" может быть сложно финишировать выше их".



"Думаю, это практически небольшой кризис для "Манчестер Сити", примерно как был у "Ливерпуля" два года назад", — сообщил Каррагер Sky Sports.