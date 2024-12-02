Слот: "Никто не должен сочувствовать Гвардиоле"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его коллега Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" не нуждается в сочувствии.

Накануне Слот нанес Гвардиоле его четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге. Благодаря победе 2:0 "Ливерпуль" увеличил свой отрыв от "Сити" до 11 очков.



Гвардиола не знает побед уже семь матчей кряду с учетом всех соревнований, однако Слот убежден, что Хосепа не нужно жалеть.



"Вы можете сочувствовать тренерам, когда они находятся в действительно плохом положении. Либо они проиграли много матчей, либо они внизу лиги, но Пеп выиграл так много вещей, и он так много раз это показывал".



"Судьба лиги не решается в ноябре. Кажется, в прошлом сезоне "Арсенал" лидировал с восемью очками отрыва в феврале. Никто не должен сочувствовать Пепу. Может быть, другим тренерам, но не Пепу".



"Он выиграл так много вещей, и он сможет вернуть "Сити" в колею", — цитирует Слота ESPN.