Слот: "Никто не должен сочувствовать Гвардиоле"

Арне Слот и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его коллега Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" не нуждается в сочувствии.

Накануне Слот нанес Гвардиоле его четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге. Благодаря победе 2:0 "Ливерпуль" увеличил свой отрыв от "Сити" до 11 очков.

Гвардиола не знает побед уже семь матчей кряду с учетом всех соревнований, однако Слот убежден, что Хосепа не нужно жалеть.

"Вы можете сочувствовать тренерам, когда они находятся в действительно плохом положении. Либо они проиграли много матчей, либо они внизу лиги, но Пеп выиграл так много вещей, и он так много раз это показывал".

"Судьба лиги не решается в ноябре. Кажется, в прошлом сезоне "Арсенал" лидировал с восемью очками отрыва в феврале. Никто не должен сочувствовать Пепу. Может быть, другим тренерам, но не Пепу".

"Он выиграл так много вещей, и он сможет вернуть "Сити" в колею", — цитирует Слота ESPN.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2024 14:00

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  1. zaeba1l 02.12.2024 14:39 # zaeba1l
    Лысый лысому говорит.. Останься лысым. Понимаете, да?
    Я тоже был лысый полгода. Сейчас шевелюра отросла.
    Но быть лысым так классно, если не чесать его корявыми ногтями

    (ответить)

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