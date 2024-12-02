МЮ не собирается отпускать Зиркзее в январе

"Манчестер Юнайтед" не собирается отпускать нападающего Джошуа Зиркзее в зимнее трансферное окно.

Накануне Зиркзее не просто появился в стартовом составе "Юнайтед", но и отметился дублем, который помог "красным дьяволам" разгромить "Эвертон" со счетом 4:0.



При этом предыдущие недели ходили настойчивые слухи о том, что Зиркзее уже в январе может вернуться в Италию. Наиболее вероятным направлением для 23-летнего голландца назывался "Ювентус".



Однако Sky Sport Germany утверждает, что "Юнайтед" не собирается ни продавать, ни отправлять Зиркзее в аренду. Сам Джошуа также не заинтересован в смене клуба посреди сезона.



Добавим, голы против "Эвертона" стали первыми для Зиркзее с момента его дебюта за "Юнайтед" в августе. Минувшим летом "дьяволы" приобрели Джошуа у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов.