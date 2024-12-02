"Сити" позволит Гвардиоле потратить 200 млн. фунтов в январе

Хосеп Гвардиола Руководство "Манчестер Сити" позволит главному тренеру Хосепу Гвардиоле потратить 200 миллионов фунтов в январе, чтобы спасти этот сезон.

Накануне "Сити" проиграл "Ливерпулю" со счетом 2:0, оформив свое четвертое подряд поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. А с учетом всех соревнований "горожане" не знают побед уже семь матчей кряду.

Гвардиола по-прежнему убежден, что основной причиной этого кризиса является обилие травм, и "Сити" постарается помочь Хосепу наладить ситуацию.

У "Сити" изначально было припасено 100 млн. фунтов на зимние трансферы, однако в свете последних результатов клуб решил увеличить доступный для Гвардиолы бюджет вдвое, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.

Среди игроков, которых "Сити" может попытаться купить в следующем месяце, называются опорник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди, плеймейкер "Ньюкасла" Бруно Гимараэс и нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш. Эти трое оцениваются в 60, 75 и 65 млн. фунтов соответственно.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.12.2024 12:00

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  1. liverpool888 02.12.2024 13:03 # liverpool888
    Нужно больше золота.

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  2. closer 02.12.2024 12:28 # closer
    На 200 ныне бару батонов белого разве что купишь

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  3. chelsea88 02.12.2024 12:22 # chelsea88
    У такеркалонира пукан сгорит от этой новости.

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