Рэшфорд — о разгроме "Эвертона": "Здесь нечему чересчур радоваться"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что победа 4:0 над "Эвертоном" не должна вызывать чрезмерную радость.

Накануне Рэшфорд своим дублем помог "Юнайтед" разгромить "Эвертон" и подняться на девятое место в Премьер-Лиге.



"Юнайтед" оформил свою вторую подряд победу при Рубене Амориме, несколькими днями ранее одолев "Буде-Глимт" в Лиге Европы, однако Рэшфорд предпочитает не увлекаться.



"Энергетика и атмосфера на стадионе говорят сами за себя. Это зависит от игроков, но фанаты сегодня... Именно это ты и хочешь слышать: лишь позитив и то, как они подстегивают игроков".



"Он (Аморим) определенно является требовательным тренером, но он поощряет использование твоих сильных качеств в игре. Это обеспечивает действительно хорошую командную игру".



"Надеюсь, мы сможем использовать это как отправную точку и двигаться дальше. Нам нужно стараться каждый день, чтобы соответствовать его требованиям", — сообщил Рэшфорд BBC.