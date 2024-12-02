Каррагер: "Сити" не выиграет Премьер-Лигу"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" лишился последних шансов на защиту титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Поражение 2:0 на "Энфилде" в воскресенье увеличило отставание "Сити" от лидирующего "Ливерпуля" до 11 очков.



"Горожане" находятся в ужасной форме, проиграв все четыре последних матча в Премьер-Лиге, и Каррагер больше не верит в команду Хосепа Гвардиолы.



"Сейчас я уже не вижу никакого обратного пути для "Манчестер Сити".



"Иногда вам нужно проиграть, чтобы люди осознали, что достигнутое вами — это не само собой разумеющееся. И, возможно, это является посланием к руководству, к людям над тренером и к фанатам".



"Но в этом сезоне "Манчестер Сити" не выиграет Премьер-Лигу", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.