Аморим объяснил, почему выпустил Зиркзее против "Эвертона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему решил сыграть против "Эвертона" с Джошуа Зиркзее в нападении.

Зиркзее, которого в предыдущие недели связывали с возвращением в Серию А, был неожиданно назван в стартовом составе "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги.



23-летний голландец ухватился за свой шанс обеими руками, оформив дубль и поспособствовав победе "Юнайтед" со счетом 4:0.



После матча Аморим заявил, что хотел использовать физическую мощь Зиркзее, чтобы создать проблемы обороне "Эвертона". По мнению Рубена, этот план сработал, и дело не только в голах.



"Во-первых, мне нужно, что все игроки были готовы ко всем матчам, и он является одним из них. Я просто стараюсь помогать своим игрокам, помещая их в хорошее положение с учетом их характеристик".



"Расмусу (Хейлунду) было бы очень сложно сражаться с двумя центральными защитниками "Эвертона", поэтому мы постарались создать условия, когда им будет не так комфортно. Джош замечательно потрудился и забил два гола, что всегда важно для уверенности в себе. Но еще важнее его игра и то, как он сражался в каждой ситуации. Это был хороший день для него и для команды", — цитирует Аморима The Guardian.