Гвардиола: "Не ожидал этого от "Энфилда"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил свою конфронтацию с трибунами "Энфилда" в концовке матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В воскресенье "Сити" был бит "Ливерпулем" со счетом 2:0, а в концовке этого матча трибуны "Энфилда" затянули адресованную Гвардиоле кричалку "ты будешь уволен наутро".



Гвардиола отреагировал на это жестом, показав, сколько титулов Премьер-Лиги он завоевал с "Сити". Правда, Хосеп признает, что эти титулы, возможно, и являются причиной, почему он до сих пор не уволен.



"Мы не привыкли к этому по многим причинам, но случилось много, много вещей. А также мы играем против хороших команд, с которыми нам не справиться прямо сейчас".



"Что я могу сказать? Эти игроки дали мне возможность пережить, возможно, лучшие годы в моей жизни. Я лишь могу быть здесь, чтобы постараться найти решение. В правильный момент клуб примет решение, которое необходимо, чтобы позволить клубу остаться на этом уровне".



"Я не ожидал, что "Энфилд" начнет скандировать кричалку насчет увольнения. Возможно, я и заслуживаю, чтобы меня уволили! Учитывая наши результаты, я по-прежнему сохраняю работу, потому что мы выиграли шесть титулов Премьер-Лиги и много трофеев".



"Я не ожидал этого на "Энфилде", но это часть игры, и я совершенно это понимаю. У нас были невероятные битвы. То время при Юргене Клоппе было незабываемым для меня, те битвы с "Ливерпулем" запомнились мне навсегда. Я уважаю их".



"Даже когда мы выигрывали лигу с небольшим перевесом, "Ливерпуль" был удивительно хорош. К счастью, мы были такими стойкими и сильными духом, что это помогало нам добиваться волшебных вещей".



"В этом сезоне это будет так сложно повторить, но я практически уверен, что все мы поразмышляем над этим и постараемся показать сильную игру против "Ноттингем Форест" на "Этихад" (в среду)", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.