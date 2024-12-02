Аморим: "Нам нужно еще столь многое сделать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что игра его команды все еще оставляет желать сильно лучшего, несмотря на победу 4:0 над "Эвертоном".

В воскресенье "Юнайтед" одержал свою первую победу при Амориме в Премьер-Лиге, однако Рубен считает, что в игре "красных дьяволов" по-прежнему хватает проблем, несмотря на крупный счет.



"Это хороший результат, но мы были прагматичны. Думаю, это было не слишком красиво, потому что мы были прагматичны, наша задача — побеждать, и можно было почувствовать, что нам все еще предстоит проделать длинный путь".



"С первых минут можно было почувствовать, что мы в порядке. Затем "Эвертон" принялся контролировать игру, но мы забили голы в правильные моменты, и это изменило игру".



"Нужно сосредоточиться не только на результате, но и на том, как этот результат был достигнут. Нам нужно еще столь многое сделать, но при победах всегда работается лучше. Давайте сосредоточимся больше на нашей игре, чем на результате".



"Можно было почувствовать во время матча, что это не игра топ-уровня. Это была игра с перепадами".



"В некоторые моменты мы были хороши, но у нас были моменты, когда приходилось страдать. Так было и в Лиге Европы. Нам нужно время, чтобы тренироваться и прибавить, но, как я уже сказал, при победах работается лучше", — цитирует Аморима Evening Standard.