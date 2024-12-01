Салах: "Контракт? Это у меня на уме"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что не может выкинуть из головы свою контрактную ситуацию.

В воскресенье Салах отметился голевой передачей на Коди Гакпо и реализованным пенальти, благодаря чему "Ливерпуль" одержал убедительную победу 2:0 над "Манчестер Сити" и сделал шаг к титулу Премьер-Лиги.



После матча на "Энфилде" Салах вновь коснулся ситуации со своим будущим и признался, что постоянно думает об истекающем в конце сезона контракте.



"Если честно, это у меня на уме. Это пока что мой последний матч за "Ливерпуль" против "Сити", поэтому я просто собираюсь получить удовольствие. Атмосфера была невероятной, поэтому я буду наслаждаться каждой секундой. Давайте просто выиграем лигу, а затем посмотрим, что случится", — сообщил Салах Sky Sports.