Мареска по-прежнему не считает "Челси" претендентом на титул

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что по-прежнему не считает свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

В воскресенье "Челси" одержал яркую победу 3:0 над "Астон Виллой", однако после финального свистка Мареска в очередной раз отмел предположение о том, что "синие" могут вступить в чемпионскую гонку.



"Я много раз говорил, что не согласен с этим предположением. Думаю, мы не готовы соперничать с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Сити" в силу многих причин, и то, что мы победили сегодня, не переубедит меня. Но хорошая вещь в том, что мы прибавляем, и я надеюсь, очень скоро мы сможем быть там".



"Нам нужно улучшить много вещей. Мы можем атаковать лучше, мы можем обороняться лучше. Вам нужно пережить некоторые моменты, чтобы стать лучше".



"Некоторые из этих игроков сыграли только один финал в своей жизни — финал Кубка Лиги в прошлом году, то был самый важный матч, что они когда-либо играли. Поэтому вам нужно пережить такие моменты, чтобы стать лучше. Когда у нас будет больше таких моментов, мы прибавим и сможем соперничать за титул".



"Игроки "Арсенала", игроки "Ливерпуля" и игроки "Сити" пережили много финалов и соперничали за трофеи. Надеюсь, скоро там будем и мы. Но это одна из причин, почему мы все еще далеки и не готовы соперничать с этими клубами", — цитирует Мареску Sky Sports.