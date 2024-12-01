"Ливерпуль" победил "Сити" в доминирующей манере

Мохамед Салах "Ливерпуль" в доминирующей манере разобрался с "Манчестер Сити", одержав домашнюю победу со счетом 2:0.

Относительно победы 2:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красны" влились Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, заменив травмированных Ибраиму Конте и Конора Брэдли. Доминик Собослаи вышел вместо Кертиса Джонса.

На ворота "горожан" неожиданно вышел Штефан Ортега, заменив Эдерсона. Рубен Диаш и Кайл Уолкер появись вместо Йошко Гвардиола и Джека Грилиша.

Первый опасный момент возник на четвертой минуте, когда Луис Диас вошел в штрафную, сместился мимо защитников и пробил, заставив Ортегу совершить хороший сейв, однако уже был зафиксирован офсайд.

"Ливерпуль" все наседал, и на 11-й минуте уже Собослаи плотным ударом с дистанции напряг Ортегу. В следующей атаке Виргил Ван Дейк головой пробил в штангу.

И все-таки на 12-й минуте "Сити" дрогнул. Мохамед Салах с правого края штрафной прострелил низом к дальней штанге, где Коди Гакпо лишь оставалось подставить ногу — 1:0.

Вскоре хозяева имели еще один момент, но Ван Дейк после подачи углового пробил головой немного неточно.

Постепенно гости отодвинули игру от своих ворот, а на 39-й минуте даже нанесли свой первый в матче удар, но в целом преимущество хозяев в первом тайме было подавляющим.

В начале второго тайма Гакпо выскочил на ударную позицию, однако оформить дубль Коди помешал бросившийся под мяч Матеуш Нунеш. Был назначен угловой, после которого Ван Дейк головой пробил над перекладиной.

На 56-й минуте уже Салах упустил возможность сделать счет 2:0. Мохамед вышел один на один, но пробил мимо.

Отделавшись испугом, "горожане" наладили контроль над мячом, однако создавать моменты у них не получалось.

На 76-й минуте после комичной игры "Сити" в обороне Ортега сбил в своей штрафной Луиса Диаса, и Салах реализовал назначенный пенальти — 2:0.

На 83-й минуте Ван Дейк внезапно сделал подарок Кевину Де Брюйне, но вышедший на замену "горожанин" не смог реализовать выход один на один. На этом в матче все и закончилось.

"Ливерпуль" провел матч в доминирующей манере и мог побеждать крупнее. "Сити" находится в глубоком кризисе, игра у "горожан" совершенно не ладится.

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 01.12.2024 22:25 # drogba11cool
    Мигранты уже в рашке многокомнатные за налик покупают ЛОЛ Тогда как степашка обоссаную студию 10 метров не может в кредит себе позволить.

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  2. suckernotagiver 01.12.2024 22:21 # suckernotagiver
    0 АПЛ и 0 ЛЧ без мешка денег русского олигарха. Что это за середняк?

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  3. memfis63 01.12.2024 22:17 # memfis63
    ты чем в свободное время занимаешь, пока не скулишь на фапли ?

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  4. drogba11cool 01.12.2024 22:15 # drogba11cool
    Так много портовых проституток повылазило, не забывайте как вас Сити щелкал постоянно

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  5. opium07 01.12.2024 22:10 # opium07
    Думаю это будет самый лёгкий титул для колбасы)

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  6. raven4uk 01.12.2024 22:06 # raven4uk
    Сити прям кризисный и впервую очередь по игре. Тупо ее у них сейчас нет и пока не видно как они это будут исправлять.

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  7. imf-tua 01.12.2024 21:57 # imf-tua
    Как же я рад за Ливерпуль. Вот реально, всегда симпатизировал эту чудесному клубу, с самой крутой фанбазой в мире. От всего сердца желаю вам выиграть чемпионат и лч в этом сезоне, братья , вы это действительно заслужили. YNWA

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  8. soloviev 01.12.2024 21:51 # soloviev
    Поздравляю Ливерпуль, реально сила
    Но давайте быть реалистами, даже пол чемпа не прошло, стоит сломаться двух-трёх основным и могут появиться вопросики

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  9. xxa 01.12.2024 21:37 # xxa
    Ливерпуль сделал ГОЛУБых с их голубыми болельщиками

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  10. cole-palmer 01.12.2024 21:37 # cole-palmer
    Пеп показывает 115 нарушений на пальцах после матча https://ibb.co/kG9zNpD

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  11. drogba11cool 01.12.2024 21:36 # drogba11cool
    Пеп справится, не сомневаюсь.

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  12. alexomck 01.12.2024 21:34 # alexomck
    Колбасники, где будем праздновать чемпионство?

    Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.

    Все слились.

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  13. skychnie-oboi 01.12.2024 21:32 # skychnie-oboi
    Какая команда в Европе сейчас хотя бы смогла ничейку с ЛФК сгонять - не вижу ни одной.Настолько мы сейчас ГЕГЕМОНЫ.Причем играем на 65%.

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  14. live-juve 01.12.2024 21:32 # live-juve
    красавчики, на классе, буднично раскатали бомжей!

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  15. bembo 01.12.2024 21:31 # bembo
    Болельщики "Ливерпуля" пели Пепу Гвардиоле, что он будет уволен завтра утром...

    На что Пеп показал им количество своих титулов АПЛ

    Вухаахаха как же красиво о6оссал тупорылых подзалуплов

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  16. zheka000000 01.12.2024 21:29 # zheka000000
    Пенсоколбасы на троне.

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  17. hachidlo 01.12.2024 21:29 # hachidlo
    Ожидание: квадрупль
    Реальность: квадробер

    По классике.

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  18. apl-nash 01.12.2024 21:26 # apl-nash
    Отлично! Поздравляю красных и синих с важными победами

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  19. meshuggah 01.12.2024 21:26 # meshuggah
    Отскочили зеропуки, пенальти чистый насос судейкам, вратарь был первым на мяче

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  20. hachidlo 01.12.2024 21:16 # hachidlo
    Салахпуль - клуб одного игрока (лучшего в истории Лузеркузена).

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