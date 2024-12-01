"Ливерпуль" победил "Сити" в доминирующей манере

"Ливерпуль" в доминирующей манере разобрался с "Манчестер Сити", одержав домашнюю победу со счетом 2:0.

Относительно победы 2:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красны" влились Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, заменив травмированных Ибраиму Конте и Конора Брэдли. Доминик Собослаи вышел вместо Кертиса Джонса.



На ворота "горожан" неожиданно вышел Штефан Ортега, заменив Эдерсона. Рубен Диаш и Кайл Уолкер появись вместо Йошко Гвардиола и Джека Грилиша.



Первый опасный момент возник на четвертой минуте, когда Луис Диас вошел в штрафную, сместился мимо защитников и пробил, заставив Ортегу совершить хороший сейв, однако уже был зафиксирован офсайд.



"Ливерпуль" все наседал, и на 11-й минуте уже Собослаи плотным ударом с дистанции напряг Ортегу. В следующей атаке Виргил Ван Дейк головой пробил в штангу.



И все-таки на 12-й минуте "Сити" дрогнул. Мохамед Салах с правого края штрафной прострелил низом к дальней штанге, где Коди Гакпо лишь оставалось подставить ногу — 1:0.



Вскоре хозяева имели еще один момент, но Ван Дейк после подачи углового пробил головой немного неточно.



Постепенно гости отодвинули игру от своих ворот, а на 39-й минуте даже нанесли свой первый в матче удар, но в целом преимущество хозяев в первом тайме было подавляющим.



В начале второго тайма Гакпо выскочил на ударную позицию, однако оформить дубль Коди помешал бросившийся под мяч Матеуш Нунеш. Был назначен угловой, после которого Ван Дейк головой пробил над перекладиной.



На 56-й минуте уже Салах упустил возможность сделать счет 2:0. Мохамед вышел один на один, но пробил мимо.



Отделавшись испугом, "горожане" наладили контроль над мячом, однако создавать моменты у них не получалось.



На 76-й минуте после комичной игры "Сити" в обороне Ортега сбил в своей штрафной Луиса Диаса, и Салах реализовал назначенный пенальти — 2:0.



На 83-й минуте Ван Дейк внезапно сделал подарок Кевину Де Брюйне, но вышедший на замену "горожанин" не смог реализовать выход один на один. На этом в матче все и закончилось.



"Ливерпуль" провел матч в доминирующей манере и мог побеждать крупнее. "Сити" находится в глубоком кризисе, игра у "горожан" совершенно не ладится.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче