"Ливерпуль" победил "Сити" в доминирующей манере
"Ливерпуль" в доминирующей манере разобрался с "Манчестер Сити", одержав домашнюю победу со счетом 2:0.
Относительно победы 2:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов в стартовый состав "красны" влились Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, заменив травмированных Ибраиму Конте и Конора Брэдли. Доминик Собослаи вышел вместо Кертиса Джонса.
На ворота "горожан" неожиданно вышел Штефан Ортега, заменив Эдерсона. Рубен Диаш и Кайл Уолкер появись вместо Йошко Гвардиола и Джека Грилиша.
Первый опасный момент возник на четвертой минуте, когда Луис Диас вошел в штрафную, сместился мимо защитников и пробил, заставив Ортегу совершить хороший сейв, однако уже был зафиксирован офсайд.
"Ливерпуль" все наседал, и на 11-й минуте уже Собослаи плотным ударом с дистанции напряг Ортегу. В следующей атаке Виргил Ван Дейк головой пробил в штангу.
И все-таки на 12-й минуте "Сити" дрогнул. Мохамед Салах с правого края штрафной прострелил низом к дальней штанге, где Коди Гакпо лишь оставалось подставить ногу — 1:0.
Вскоре хозяева имели еще один момент, но Ван Дейк после подачи углового пробил головой немного неточно.
Постепенно гости отодвинули игру от своих ворот, а на 39-й минуте даже нанесли свой первый в матче удар, но в целом преимущество хозяев в первом тайме было подавляющим.
В начале второго тайма Гакпо выскочил на ударную позицию, однако оформить дубль Коди помешал бросившийся под мяч Матеуш Нунеш. Был назначен угловой, после которого Ван Дейк головой пробил над перекладиной.
На 56-й минуте уже Салах упустил возможность сделать счет 2:0. Мохамед вышел один на один, но пробил мимо.
Отделавшись испугом, "горожане" наладили контроль над мячом, однако создавать моменты у них не получалось.
На 76-й минуте после комичной игры "Сити" в обороне Ортега сбил в своей штрафной Луиса Диаса, и Салах реализовал назначенный пенальти — 2:0.
На 83-й минуте Ван Дейк внезапно сделал подарок Кевину Де Брюйне, но вышедший на замену "горожанин" не смог реализовать выход один на один. На этом в матче все и закончилось.
"Ливерпуль" провел матч в доминирующей манере и мог побеждать крупнее. "Сити" находится в глубоком кризисе, игра у "горожан" совершенно не ладится.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
01.12.2024 21:00
Просмотров: 4083
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мигранты уже в рашке многокомнатные за налик покупают ЛОЛ Тогда как степашка обоссаную студию 10 метров не может в кредит себе позволить.
(ответить)
0 АПЛ и 0 ЛЧ без мешка денег русского олигарха. Что это за середняк?
(ответить)
ты чем в свободное время занимаешь, пока не скулишь на фапли ?
(ответить)
Так много портовых проституток повылазило, не забывайте как вас Сити щелкал постоянно
(ответить)
Думаю это будет самый лёгкий титул для колбасы)
(ответить)
Сити прям кризисный и впервую очередь по игре. Тупо ее у них сейчас нет и пока не видно как они это будут исправлять.
(ответить)
Как же я рад за Ливерпуль. Вот реально, всегда симпатизировал эту чудесному клубу, с самой крутой фанбазой в мире. От всего сердца желаю вам выиграть чемпионат и лч в этом сезоне, братья , вы это действительно заслужили. YNWA
(ответить)
Поздравляю Ливерпуль, реально сила
Но давайте быть реалистами, даже пол чемпа не прошло, стоит сломаться двух-трёх основным и могут появиться вопросики
(ответить)
Ливерпуль сделал ГОЛУБых с их голубыми болельщиками
(ответить)
Пеп показывает 115 нарушений на пальцах после матча https://ibb.co/kG9zNpD
(ответить)
Пеп справится, не сомневаюсь.
(ответить)
Колбасники, где будем праздновать чемпионство?
Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.
Все слились.
(ответить)
Какая команда в Европе сейчас хотя бы смогла ничейку с ЛФК сгонять - не вижу ни одной.Настолько мы сейчас ГЕГЕМОНЫ.Причем играем на 65%.
(ответить)
красавчики, на классе, буднично раскатали бомжей!
(ответить)
Болельщики "Ливерпуля" пели Пепу Гвардиоле, что он будет уволен завтра утром...
На что Пеп показал им количество своих титулов АПЛ
Вухаахаха как же красиво о6оссал тупорылых подзалуплов
(ответить)
Пенсоколбасы на троне.
(ответить)
Ожидание: квадрупль
Реальность: квадробер
По классике.
(ответить)
Отлично! Поздравляю красных и синих с важными победами
(ответить)
Отскочили зеропуки, пенальти чистый насос судейкам, вратарь был первым на мяче
(ответить)
Салахпуль - клуб одного игрока (лучшего в истории Лузеркузена).
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий