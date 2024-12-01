Фофана пропустит до пяти недель

Защитник "Челси" Весле Фофана, вероятно, уже не сыграет в этом году из-за травмы задней поверхности бедра.

Травма Фофана омрачила победу "Челси" над "Астон Виллой" в воскресенье в рамках Премьер-Лиги (3:0). Весле вынужденно покинул поле "Стэмфорд Бридж" около часовой отметки.



Фофана все еще предстоит пройти углубленное обследование, однако главный тренер "синих" Энцо Мареска заранее готовится к тому, что 23-летний француз пропустит весь праздничный период.



"К сожалению, это плохие новости. Это задняя поверхность бедра. Такого рода вещи требуют минимум три, четыре, пять недель. Это большая потеря для нас, учитывая то, как он играл. Но у нас есть больше игроков, и мы постараемся найти решения", — цитирует Мареску Daily Mail.



Добавим, Фофана выходил в стартовом составе на 12 из 13 матчей "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги.