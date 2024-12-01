"Тоттенхэм" не справился с "Фулхэмом"

"Тоттенхэм" потерял два очка против "Фулхэма", завершив дерби со счетом 1:1.

После 2:2 против "Ромы" в Лиге Европы главный тренер "шпор" Анге Постекоглу ввел в стартовый состав своей команды Дестини Удоджи, Ива Биссума, Джеймса Мэддисона и Тимо Вернера.



В старт "дачников" вернулись Исса Диоп и Сандер Берге, заменив Йоакима Андерсена и Андреаса Перейру.



На протяжении первого тайма "Фулхэм" практически не уступил "Тоттенхэму" по игре, а по владению мячом даже немного превзошел своего соперника. Обоим голкиперам пришлось показать свое мастерство, и по разу команды спас каркас ворот.



Второй тайм "дачники" начали гораздо лучше, но на 56-й минуте пропустили. Вернер с левого края штрафной набросил на границу вратарской, а там Бреннан Джонсон пробил в касание ногой — 1:0.



На 67-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Алекс Ивоби классно сыграл на левом краю штрафной, после чего откатил на вышедшего на замену Тома Кэрни, который пробил в притирку со штангой — 1:1.



В концовке Кэрни схлопотал прямую красную карточку за грубый фол против Деяна Кулусевски, но "шпорам" уже не хватило времени, чтобы реализовать численное преимущество.



"Тоттенхэм" второй раз за неделю не смог победить дома. "Шпоры" также не смогли развить свой успех, достигнутый против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.



"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче