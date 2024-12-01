"Челси" уверенно победил "Виллу"
"Челси" одержал уверенную победу над кризисной "Астон Виллой", огорчив своего соперника тремя безответными голами.
По сравнению с победой 0:2 над "Лестером" в старте у "синих" произошло три перестановки. Ромео Лавиа, Педру Нету и Джейдон Санчо появились вместо Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке и Жоау Фелиша.
Относительно разочаровывающего матча против "Кристал Пэлас" (2:2) главный тренер "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эзри Конса, Люке Диню, Мэтти Кэшу, Бубакару Камара и Джейдону Филоджину.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" активно начали матч и уже на седьмой минуте открыли счет. Марк Кукурелья прострелил с левого края штрафной, а Николас Джексон пробил в касание — 1:0.
Вскоре и "Вилла" показала свои зубы. Олли Уоткинс остался один на один с Робертом Санчесом в штрафной, но пробить голкипера "Челси" не смог.
В середине первого тайма Эмилиано Мартинес взял мяч в руки от своего игрока вблизи вратарской площади. Был назначен свободный, однако голкипер "вилланов" исправился и не позволил "синим" результативно разыграть этот стандарт.
На 36-й минуте "Челси" все-таки укрепил свое преимущество. Коул Палмер сделал передачу на границу штрафной Энцо Фернандесу, который вторым касанием направил мяч в ворота — 2:0.
Во втором тайме хозяева несколько расслабились, но не настолько, чтобы отдать инициативу своему сопернику. Реальные моменты почти не возникали.
Гости так и не смогли отыграться, а под занавес матча пропустили третий гол. Это Палмер отметился обводящим ударом с подступов к штрафной площади — 3:0.
"Вилла" переживает очень непростой период, чем "Челси" сполна воспользовался, сделав результат еще в первом тайме. Вторые 45 минут матча были формальностью.
"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче
01.12.2024 18:30
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Сосать, додики!!!
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Сосите сосите!
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Панеслась!!!
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Как же отскакивает голубая параша, братишечки...
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Гакпищщще!
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Г О Л Я С О
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Рубен Диаш в защите, теперь соперникам будет сложнее!
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Сити даже мяч отобрать не может, пздц
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Уже колонка отскочила.Выглядит как будто классом ниже на 2 головы.
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Гомес зашуганый - пасы отдает или рядом или в борьбу.
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Чёт у такера прям полыхает на правду
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Что за дауны - мяч как от бревен в атаке.
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Бензоколоночка голубая пока держится. Но это ненадолго, ребятулечки.
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Артурчик, смотри, как Слот убрал высокий прессинг. Ну вообще не прессингуют у штрафной соперника)
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У Арсенала следующий матч против МЮ Аморима, походу не выиграть у этой машины сейчас.
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Угадайте, какой клуб из Лондона и имеющий синие цвета становился чемпионом второго дивизиона в 1984 и 1989 году?
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Императорси!
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Нужна ничее4ка. Верим!
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Подскажите пожалуйста почему пусинал не играет в КЧМ?
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Если не учитывать голы и ошибки челси в обороне, АВ не создал практически ничего и играл как кусок говна. Эмери хуета...
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