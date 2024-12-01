"Челси" уверенно победил "Виллу"

Николас Джексон "Челси" одержал уверенную победу над кризисной "Астон Виллой", огорчив своего соперника тремя безответными голами.

По сравнению с победой 0:2 над "Лестером" в старте у "синих" произошло три перестановки. Ромео Лавиа, Педру Нету и Джейдон Санчо появились вместо Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке и Жоау Фелиша.

Относительно разочаровывающего матча против "Кристал Пэлас" (2:2) главный тренер "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эзри Конса, Люке Диню, Мэтти Кэшу, Бубакару Камара и Джейдону Филоджину.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" активно начали матч и уже на седьмой минуте открыли счет. Марк Кукурелья прострелил с левого края штрафной, а Николас Джексон пробил в касание — 1:0.

Вскоре и "Вилла" показала свои зубы. Олли Уоткинс остался один на один с Робертом Санчесом в штрафной, но пробить голкипера "Челси" не смог.

В середине первого тайма Эмилиано Мартинес взял мяч в руки от своего игрока вблизи вратарской площади. Был назначен свободный, однако голкипер "вилланов" исправился и не позволил "синим" результативно разыграть этот стандарт.

На 36-й минуте "Челси" все-таки укрепил свое преимущество. Коул Палмер сделал передачу на границу штрафной Энцо Фернандесу, который вторым касанием направил мяч в ворота — 2:0.

Во втором тайме хозяева несколько расслабились, но не настолько, чтобы отдать инициативу своему сопернику. Реальные моменты почти не возникали.

Гости так и не смогли отыграться, а под занавес матча пропустили третий гол. Это Палмер отметился обводящим ударом с подступов к штрафной площади — 3:0.

"Вилла" переживает очень непростой период, чем "Челси" сполна воспользовался, сделав результат еще в первом тайме. Вторые 45 минут матча были формальностью.

"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 18:30

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Последние комментарии:




  1. bemba 01.12.2024 19:13 # bemba
    Сосать, додики!!!

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  2. zaeba1l 01.12.2024 19:13 # zaeba1l
    Сосите сосите!

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  3. sausage 01.12.2024 19:13 # sausage
    Панеслась!!!

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  4. bemba 01.12.2024 19:13 # bemba
    Как же отскакивает голубая параша, братишечки...

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  5. dexter 01.12.2024 19:12 # dexter
    Гакпищщще!

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  6. electric 01.12.2024 19:12 # electric
    Г О Л Я С О

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  7. drogba11cool 01.12.2024 19:12 # drogba11cool
    Рубен Диаш в защите, теперь соперникам будет сложнее!

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  8. alexomck 01.12.2024 19:12 # alexomck
    Сити даже мяч отобрать не может, пздц

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  9. skychnie-oboi 01.12.2024 19:12 # skychnie-oboi
    Уже колонка отскочила.Выглядит как будто классом ниже на 2 головы.

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  10. skychnie-oboi 01.12.2024 19:10 # skychnie-oboi
    Гомес зашуганый - пасы отдает или рядом или в борьбу.

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  11. division 01.12.2024 19:09 # division
    Чёт у такера прям полыхает на правду

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  12. skychnie-oboi 01.12.2024 19:09 # skychnie-oboi
    Что за дауны - мяч как от бревен в атаке.

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  13. bemba 01.12.2024 19:08 # bemba
    Бензоколоночка голубая пока держится. Но это ненадолго, ребятулечки.

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  14. sausage 01.12.2024 19:08 # sausage
    Артурчик, смотри, как Слот убрал высокий прессинг. Ну вообще не прессингуют у штрафной соперника)

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  15. alexomck 01.12.2024 19:07 # alexomck
    У Арсенала следующий матч против МЮ Аморима, походу не выиграть у этой машины сейчас.

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  16. takernotagiver 01.12.2024 19:06 # takernotagiver
    Угадайте, какой клуб из Лондона и имеющий синие цвета становился чемпионом второго дивизиона в 1984 и 1989 году?

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  17. ganinilyha 01.12.2024 19:06 # ganinilyha
    Императорси!

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  18. bembo 01.12.2024 19:05 # bembo
    Нужна ничее4ка. Верим!

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  19. nietzsche 01.12.2024 19:05 # nietzsche
    Подскажите пожалуйста почему пусинал не играет в КЧМ?

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  20. redwhitegun 01.12.2024 19:04 # redwhitegun
    Если не учитывать голы и ошибки челси в обороне, АВ не создал практически ничего и играл как кусок говна. Эмери хуета...

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