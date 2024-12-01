"Челси" уверенно победил "Виллу"

"Челси" одержал уверенную победу над кризисной "Астон Виллой", огорчив своего соперника тремя безответными голами.

По сравнению с победой 0:2 над "Лестером" в старте у "синих" произошло три перестановки. Ромео Лавиа, Педру Нету и Джейдон Санчо появились вместо Бенуа Бадиашиле, Нони Мадуэке и Жоау Фелиша.



Относительно разочаровывающего матча против "Кристал Пэлас" (2:2) главный тренер "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эзри Конса, Люке Диню, Мэтти Кэшу, Бубакару Камара и Джейдону Филоджину.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" активно начали матч и уже на седьмой минуте открыли счет. Марк Кукурелья прострелил с левого края штрафной, а Николас Джексон пробил в касание — 1:0.



Вскоре и "Вилла" показала свои зубы. Олли Уоткинс остался один на один с Робертом Санчесом в штрафной, но пробить голкипера "Челси" не смог.



В середине первого тайма Эмилиано Мартинес взял мяч в руки от своего игрока вблизи вратарской площади. Был назначен свободный, однако голкипер "вилланов" исправился и не позволил "синим" результативно разыграть этот стандарт.



На 36-й минуте "Челси" все-таки укрепил свое преимущество. Коул Палмер сделал передачу на границу штрафной Энцо Фернандесу, который вторым касанием направил мяч в ворота — 2:0.



Во втором тайме хозяева несколько расслабились, но не настолько, чтобы отдать инициативу своему сопернику. Реальные моменты почти не возникали.



Гости так и не смогли отыграться, а под занавес матча пропустили третий гол. Это Палмер отметился обводящим ударом с подступов к штрафной площади — 3:0.



"Вилла" переживает очень непростой период, чем "Челси" сполна воспользовался, сделав результат еще в первом тайме. Вторые 45 минут матча были формальностью.



"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче