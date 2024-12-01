"Юнайтед" разгромил "Эвертон"

Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее "Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге при Рубене Амориме, разгромив "Эвертон" со счетом 4:0.

На острие атак "красных дьяволов" неожиданно оказался Джошуа Зиркзее. После травмы вернулся в стартовый состав Кобби Майну.

Наставник "ирисок" Шон Дайч преподнес свой сюрприз, предпочтя снарядить в нападение Бету, а не Доминика Калверт-Левина.

"Юнайтед" начал матч первым номером, но имел явные проблемы с завершающей фазой атак. Постепенно в игру втянулся и "Эвертон".

Когда игр более-менее выравнялась, случился гол. На 34-й минуте Бруну Фернандеш хитро разыграл угловой, сделав передачу но ногу Рэшфорду. Маркус пробил в касание, а Джаррад Брантуэйт подправил мяч в свои ворота — 1:0.

На 41-й минуте своим критикам ответил Зиркзее, в касание завершив контратаку "дьяволов" после перехвата на половине поля "ирисок" — 2:0.

Второй тайм начался с того, что Амад Диалло, развивая быструю атаку своей команды, достиг штрафной площади, а затем сделал короткую передачу на рывок Рэшфорда, который пробил в касание — 3:0.

Гостям терять было уже нечего, но, став раскрываться, они лишь нарвались на четвертый пропущенный гол. Диалло совершил перехват, протащил мяч до штрафной и покатил под удар Зиркзее — 4:0. На этом игра окончательно успокоилась.

"Юнайтед" показал очень достойную игру в атаке, проведя свой лучший матч за долгое время. "Эвертон" же наглядно продемонстрировал, почему в этом сезоне лишь сражается за выживание.

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 18:25

Количество просмотров Просмотров: 1014

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Последние комментарии:




  1. electric 01.12.2024 18:55 # electric
    ВПЕРЁД, КНЯЗИ!!!

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  2. zirkzee 01.12.2024 18:36 # zirkzee
    01.12.2024 16:42 #
    quavo

    Зиркзее этот постоянно мяч теряет, очень донный игрочишка
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    Источник: http://fapl.ru/posts/111533/?c=1


    пенсы даже главную не заслужили

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  3. alexomck 01.12.2024 18:35 # alexomck
    Жесть этот Аморим за 3 матча игру МЮ поставил. Зиркзее там уничтожает, Дьекереш больше не нужен.

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  4. takernotagiver 01.12.2024 18:32 # takernotagiver
    Челси был так близок, но Арсенал все равно на втором)

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  5. kellborn 01.12.2024 18:31 # kellborn
    А Слот топ тренер. Оставил Нуньеса в запасе. Это признак высокого интеллекта.

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  6. drogba11cool 01.12.2024 18:29 # drogba11cool
    Убирайте эту помойку с главной, там императорси виллу раскатали 3-0

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  7. alexomck 01.12.2024 18:28 # alexomck
    Разошлись аморимы, Челси мимо 4ки

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  8. walter-white 01.12.2024 18:27 # walter-white
    С победой!

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