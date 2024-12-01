"Юнайтед" разгромил "Эвертон"
"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге при Рубене Амориме, разгромив "Эвертон" со счетом 4:0.
На острие атак "красных дьяволов" неожиданно оказался Джошуа Зиркзее. После травмы вернулся в стартовый состав Кобби Майну.
Наставник "ирисок" Шон Дайч преподнес свой сюрприз, предпочтя снарядить в нападение Бету, а не Доминика Калверт-Левина.
"Юнайтед" начал матч первым номером, но имел явные проблемы с завершающей фазой атак. Постепенно в игру втянулся и "Эвертон".
Когда игр более-менее выравнялась, случился гол. На 34-й минуте Бруну Фернандеш хитро разыграл угловой, сделав передачу но ногу Рэшфорду. Маркус пробил в касание, а Джаррад Брантуэйт подправил мяч в свои ворота — 1:0.
На 41-й минуте своим критикам ответил Зиркзее, в касание завершив контратаку "дьяволов" после перехвата на половине поля "ирисок" — 2:0.
Второй тайм начался с того, что Амад Диалло, развивая быструю атаку своей команды, достиг штрафной площади, а затем сделал короткую передачу на рывок Рэшфорда, который пробил в касание — 3:0.
Гостям терять было уже нечего, но, став раскрываться, они лишь нарвались на четвертый пропущенный гол. Диалло совершил перехват, протащил мяч до штрафной и покатил под удар Зиркзее — 4:0. На этом игра окончательно успокоилась.
"Юнайтед" показал очень достойную игру в атаке, проведя свой лучший матч за долгое время. "Эвертон" же наглядно продемонстрировал, почему в этом сезоне лишь сражается за выживание.
"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче
01.12.2024 18:25
Просмотров: 1014
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ВПЕРЁД, КНЯЗИ!!!
(ответить)
01.12.2024 16:42 #
quavo
Зиркзее этот постоянно мяч теряет, очень донный игрочишка
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/111533/?c=1
пенсы даже главную не заслужили
(ответить)
Жесть этот Аморим за 3 матча игру МЮ поставил. Зиркзее там уничтожает, Дьекереш больше не нужен.
(ответить)
Челси был так близок, но Арсенал все равно на втором)
(ответить)
А Слот топ тренер. Оставил Нуньеса в запасе. Это признак высокого интеллекта.
(ответить)
Убирайте эту помойку с главной, там императорси виллу раскатали 3-0
(ответить)
Разошлись аморимы, Челси мимо 4ки
(ответить)
С победой!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий