"Ювентус" интересуется Лиамом Делапом

Итальянский "Ювентус" проявил интерес к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.

Делап забил шесть голов в Премьер-Лиге после своего перехода из "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов минувшим летом, чем привлек внимание больших клубов вроде "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



По информации Daily Mirror, на 21-летнего англичанина также обратил внимание "Ювентус", который никак не может договориться со своим нападающим Душаном Влаховичем о продлении рассчитанного до 2026 года контракта.



В прошлый уикенд скауты "Ювентуса" даже просматривали Делапа в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Портман Роуд".



"Ювентус" готовится к тому, что будет вынужден продать Влаховича следующим летом, и Делап рассматривается кандидатом на замену Душану в Турине.