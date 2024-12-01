Гранды Премьер-Лиги интересуются Гиттенсом

"Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в вингере дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенсе.

Гиттенс находится в системе "Боруссии" с 2020 года, до этого проведя некоторое время в академиях "Манчестер Сити", "Челси", и "Рединга".



20-летний англичанин очень ярко проводит этот сезон, накануне своим голом обеспечив "Боруссии" ничью 1:1 против "Баварии".



Вообще, Гиттенс забил уже четыре гола и отдал три результативные передачи в этом сезоне Бундеслиги, что не осталось незамеченным на родине Джейми.



Как сообщает Sky Sport Germany, Гиттенс видит свое будущее в Премьер-Лиге — но лишь в долгосрочной перспективе, и пока что Джейми не собирается уезжать из Дортмунда, где у него есть контракт до 2028 года.



Боссы "Боруссии" рассчитывают, что продажа Гиттенса принесет их клубу около 100 миллионов евро (83 млн. фунтов).