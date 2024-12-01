Гранды Премьер-Лиги интересуются Гиттенсом

Джейми Гиттенс "Арсенал", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в вингере дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенсе.

Гиттенс находится в системе "Боруссии" с 2020 года, до этого проведя некоторое время в академиях "Манчестер Сити", "Челси", и "Рединга".

20-летний англичанин очень ярко проводит этот сезон, накануне своим голом обеспечив "Боруссии" ничью 1:1 против "Баварии".

Вообще, Гиттенс забил уже четыре гола и отдал три результативные передачи в этом сезоне Бундеслиги, что не осталось незамеченным на родине Джейми.

Как сообщает Sky Sport Germany, Гиттенс видит свое будущее в Премьер-Лиге — но лишь в долгосрочной перспективе, и пока что Джейми не собирается уезжать из Дортмунда, где у него есть контракт до 2028 года.

Боссы "Боруссии" рассчитывают, что продажа Гиттенса принесет их клубу около 100 миллионов евро (83 млн. фунтов).


Метки Арсенал, Боруссия, Гиттенс, Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 17:00

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