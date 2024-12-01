Фоден: "Ливерпуль" выглядит устрашающе"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден признал, что "Ливерпуль" выглядит устрашающим образом в этом сезоне.
В этом сезоне "Ливерпуль" потерпел лишь одно поражение во всех соревнованиях и сейчас лидирует как в Премьер-Лиге, так и в Лиге Чемпионов.
"Ливерпуль" уже оторвался на восемь очков от "Сити", который пожалует на "Энфилд" в воскресенье, поэтому Фоден находится под впечатлением от игры команды Арне Слота.
"Да, если честно, они выглядят устрашающим образом. Они слегка ускользнули из под радара, потому что каждый говорил насчет "Сити" и "Арсенала", но мы знаем, насколько они хороши. Нас ждет испытание, и мы к нему готовы".
"Думаю, за годы своих противостояний "Сити" и "Ливерпуль" обеспечивали высший стандарт, что я только видел в Премьер-Лиге", — цитирует Фодена Liverpool Echo.
01.12.2024 16:00
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