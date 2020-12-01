Скауты "Юнайтед" просматривали Мармуша

Cкауты "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Представители "Юнайтед" наблюдали за игрой Мармуша в победном для "Айнтрахта" матче Лиги Европы против "Мидтьюлланда" в минувший четверг (1:2).



Помимо "Юнайтед", на матче в Дании также присутствовали скауты "Тоттенхэма", "Барселоны и ПСЖ, сообщает Daily Mirror.



В указанном матче Мармуш отметился победным голом с пенальти. Теперь на счету 25-летнего египтянина 15 забитых мячей и 11 результативных передач в этом сезоне.



Интерес к Мармушу также приписывают "Ливерпулю", который рассматривает Омара в качестве замены для его соотечественника Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона.