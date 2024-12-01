Фоден назвал самого сложного соперника в своей карьере

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден заявил, что тяжелейшие матчи в своей карьере он играл против "Ливерпуля".

В преддверии выезда на "Энфилд" в воскресенье Фодена спросили про противостояние "Ливерпуля" времен Юргена Клопп и "Сити".



Фоден предвкушает воскресный матч, но все же считает, что "Ливерпулю" недавнего прошлого со знаменитой тройкой нападения не было равных.



"Я предвкушаю матч с "Ливерпулем". Ради таких матчей ты и живешь".



"Самый сложный соперник в моей карьере? Сложно назвать какого-то одного игрока, но если мне нужно назвать команду, то это будет "Ливерпуль", когда Мане, Салах, Фирмино играли вместе. Тогда их команда была сенсационна".



"Они так прессинговали. Когда мы играли против них, то был тяжелейший матч. На протяжении долгого времени "Ливерпуль" навязывал нам наиболее серьезную конкуренцию", — сообщил Фоден The Times.