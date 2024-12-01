Артета: "Арсенал" набрал ход"

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу победы 5:2 над "Вест Хэмом".

Накануне "Арсенал" оформил свою третью подряд крупную победу с учетом всех соревнований, причем все семь голов в дерби с "Вест Хэмом" были забиты уже в первом тайме.



Артета чувствует, что "Арсенал" смог восстановить свою игру после недавнего спада.



"Это было безумие. Сказочные 30 минут, которые показали, каким сильным желанием обладает команда. Мы забили три отличных гола разными способами, а затем добавили четвертый".



"Но затем соперник выдал классный период, и счет стал 4:2. Энергетика матча полностью изменилось. Было замечательно забить пятый гол в тот момент, это позволило нам играть в очень другую игру во втором тайме".



"Мы набрали ход, восстановили свое движение, а три победы подряд — это замечательно. Мы насладимся этим вечером и посмотрим хороший футбольный матч завтра".



"Наши дела идут замечательно. Но в футболе важно быть на чеку. Здесь такая конкуренция. Мы проанализируем матч сегодня и будем двигаться дальше", — цитирует Артету Sky Sports.