Слот: "Хотим показать, что можем соперничать с "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда жаждет доказать свою способность соперничать с "Манчестер Сити".

На старте сезона "Ливерпуль" не относили к основным фаворитам на завоевание титула Премьер-Лиги, однако в преддверии очного матча с "Сити" "красные" имеют восемь очков преимущества над своим соперником.



Слот опасается "Сити", переживающего кризис, но в то же время хочет подтвердить, что "Ливерпуль" является реальным претендентом на титул.



"Это опасный уикенд. Они захотят показать, почему выиграли лигу четыре раза подряд, а мы хотим показать, что можем соперничать с ними и что хотим быть их конкурентом. Мы были их конкурентом несколько лет. Они всегда превосходили нас, за исключением одного сезона. Поэтому это матч, равно как против "Реала", ожидается нами с таким предвкушением", — сообщил Слот Sky Sports.