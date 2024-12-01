Слот: "Хотим показать, что можем соперничать с "Сити"

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда жаждет доказать свою способность соперничать с "Манчестер Сити".

На старте сезона "Ливерпуль" не относили к основным фаворитам на завоевание титула Премьер-Лиги, однако в преддверии очного матча с "Сити" "красные" имеют восемь очков преимущества над своим соперником.

Слот опасается "Сити", переживающего кризис, но в то же время хочет подтвердить, что "Ливерпуль" является реальным претендентом на титул.

"Это опасный уикенд. Они захотят показать, почему выиграли лигу четыре раза подряд, а мы хотим показать, что можем соперничать с ними и что хотим быть их конкурентом. Мы были их конкурентом несколько лет. Они всегда превосходили нас, за исключением одного сезона. Поэтому это матч, равно как против "Реала", ожидается нами с таким предвкушением", — сообщил Слот Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Слот

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 01.12.2024 12:53 # xxa
    Гланое мы не ГОЛУБые !!! YNWA !!!

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  2. turist 01.12.2024 12:10 # turist
    А очередной раз простой соперник для Слота, когда уже кто-то стоящий будет...

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