Гвардиола чувствует, что конкуренты смеются над "Сити"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что конкуренты его команды смеются над неудачами "горожан".

Посреди этой недели "Сити" упустил победу против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов, ведя с перевесом в три гола (3:3), а перед этим "горожане" потерпели пять поражений подряд.

Гвардиола очень тяжело переживает этот кризис, как и его игроки, которых он хочет поддержать.

"Я совершенно не получаю от этого удовольствия. Я сплю не так хорошо, как сплю, когда побеждаю в каждом матче".

"Прямо сейчас я хочу быть ближе к своим игрокам. Я хочу обнять их, потому что я знаю, что они страдают".

"Я знаю, что они думают: "Боже, как мы не смогли победить против "Фейеноорда"? Почему мы не забили, когда у нас были моменты против "Тоттенхэма"?

"В хорошие моменты я должен быть агрессивнее, чтобы избежать самоуспокоенности, но сейчас я должен вести себя по-другому, потому что у нас не получается".

"Что я могу делать, винить их? Абсолютно нет. Это пройдет — нет ничего вечного".

"Это нормально в спорте, когда конкуренты смеются над вашими поражениями. Иногда у вас не ладится работа, но я уверен, что завтра она наладится", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 11:00

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  1. alexomck 01.12.2024 11:34 # alexomck
    Он не знает, что весь ФАПЛ над ним смеется, так бы вскрылся давно.

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  2. xxa 01.12.2024 11:06 # xxa
    ГОЛУБой одним словом !!!

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