Гвардиола чувствует, что конкуренты смеются над "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что конкуренты его команды смеются над неудачами "горожан".

Посреди этой недели "Сити" упустил победу против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов, ведя с перевесом в три гола (3:3), а перед этим "горожане" потерпели пять поражений подряд.



Гвардиола очень тяжело переживает этот кризис, как и его игроки, которых он хочет поддержать.



"Я совершенно не получаю от этого удовольствия. Я сплю не так хорошо, как сплю, когда побеждаю в каждом матче".



"Прямо сейчас я хочу быть ближе к своим игрокам. Я хочу обнять их, потому что я знаю, что они страдают".



"Я знаю, что они думают: "Боже, как мы не смогли победить против "Фейеноорда"? Почему мы не забили, когда у нас были моменты против "Тоттенхэма"?



"В хорошие моменты я должен быть агрессивнее, чтобы избежать самоуспокоенности, но сейчас я должен вести себя по-другому, потому что у нас не получается".



"Что я могу делать, винить их? Абсолютно нет. Это пройдет — нет ничего вечного".



"Это нормально в спорте, когда конкуренты смеются над вашими поражениями. Иногда у вас не ладится работа, но я уверен, что завтра она наладится", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.