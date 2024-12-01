Гвардиола чувствует, что конкуренты смеются над "Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что конкуренты его команды смеются над неудачами "горожан".
Посреди этой недели "Сити" упустил победу против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов, ведя с перевесом в три гола (3:3), а перед этим "горожане" потерпели пять поражений подряд.
Гвардиола очень тяжело переживает этот кризис, как и его игроки, которых он хочет поддержать.
"Я совершенно не получаю от этого удовольствия. Я сплю не так хорошо, как сплю, когда побеждаю в каждом матче".
"Прямо сейчас я хочу быть ближе к своим игрокам. Я хочу обнять их, потому что я знаю, что они страдают".
"Я знаю, что они думают: "Боже, как мы не смогли победить против "Фейеноорда"? Почему мы не забили, когда у нас были моменты против "Тоттенхэма"?
"В хорошие моменты я должен быть агрессивнее, чтобы избежать самоуспокоенности, но сейчас я должен вести себя по-другому, потому что у нас не получается".
"Что я могу делать, винить их? Абсолютно нет. Это пройдет — нет ничего вечного".
"Это нормально в спорте, когда конкуренты смеются над вашими поражениями. Иногда у вас не ладится работа, но я уверен, что завтра она наладится", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
01.12.2024 11:00
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Он не знает, что весь ФАПЛ над ним смеется, так бы вскрылся давно.
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ГОЛУБой одним словом !!!
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