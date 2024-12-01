Дини: "Выезд к "Ливерпулю" — идеальный матч для "Сити"

Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что выезд к "Ливерпулю" — это идеальная возможность для "Манчестер Сити" прервать свою неудачную серию.

Посреди недели "Сити" вел против "Фейеноорда" с преимуществом в три гола, но в итоге был вынужден довольствоваться ничейным результатом 3:3, которому предшествовали пять поражений подряд.



В таком настроении "Сити" отправляется на выезд к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю", однако Дини вполне допускает, что "горожане" вернутся домой с тремя очками.



"Думаю, "Сити" предстанет более организованным. Думаю, это идеальный матч для них. Знаю, это звучит странно".



"Но "Ливерпуль" едва победил "Реал", поэтому у их фанатов есть соответствующие ожидания. Это первый раз, когда "Сити" является андердогом матча для букмекеров — каждый списывает их со счетов".



"Думаю, они будут более сплоченными, более надежными. Я могу представить, что они выцарапают победу 2:1", — сообщил Дини talkSPORT.