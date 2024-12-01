Дини: "Выезд к "Ливерпулю" — идеальный матч для "Сити"

Эрлинг Холанд Бывший нападающий "Уотфорда" Трой Дини считает, что выезд к "Ливерпулю" — это идеальная возможность для "Манчестер Сити" прервать свою неудачную серию.

Посреди недели "Сити" вел против "Фейеноорда" с преимуществом в три гола, но в итоге был вынужден довольствоваться ничейным результатом 3:3, которому предшествовали пять поражений подряд.

В таком настроении "Сити" отправляется на выезд к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю", однако Дини вполне допускает, что "горожане" вернутся домой с тремя очками.

"Думаю, "Сити" предстанет более организованным. Думаю, это идеальный матч для них. Знаю, это звучит странно".

"Но "Ливерпуль" едва победил "Реал", поэтому у их фанатов есть соответствующие ожидания. Это первый раз, когда "Сити" является андердогом матча для букмекеров — каждый списывает их со счетов".

"Думаю, они будут более сплоченными, более надежными. Я могу представить, что они выцарапают победу 2:1", — сообщил Дини talkSPORT.


Метки Дини, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2024 10:00

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  1. redwhitegun 01.12.2024 11:53 # redwhitegun
    Я тоже не удивлюсь, если сити победит. Ливерпуль не то чтобы всех уничтожал в апл, у них было много тяжелых матчей. Но они все равно заслуженно будут сегодня фаворитами...

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  2. xxa 01.12.2024 11:09 # xxa
    Голубые щас в голубой дыре ! За голубых болеют только голубые!

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  3. qess 01.12.2024 10:54 # qess
    Обоссаные портовые обрыганы уже до матча оправдания ищут

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  4. osnovnoy2005 01.12.2024 10:46 # osnovnoy2005
    Судьи помогут, не в первый раз.

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  5. apl-nash 01.12.2024 10:44 # apl-nash
    Этому охламону больше не наливать

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  6. chelsiukpro 01.12.2024 10:14 # chelsiukpro
    Всос голубых будет!

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  7. electric 01.12.2024 10:06 # electric
    Мдя. Да заткните уже этого долпаеба кто-нибудь. Это случайно не партнёр Кута?

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